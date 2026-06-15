Pobřeží slonoviny - Ekvádor 1:0, drama až do konce, jediným gólem rozhodl Diallo

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  7:13aktualizováno  7:13
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Šancí viděli fanoušci hned několik, na gól se však pořádně načekali. Až v 90. minutě střelou z hranice vápna udeřil Amad Diallo a zařídil Pobřeží slonoviny tři body. Naopak fotbalisté Ekvádoru odcházejí z prvního zápasu na mistrovství světa s prázdnou.
Ibrahim Sangare zvedá hrdinu prvního utkání Pobřeží slonoviny na MS Amada...

Ibrahim Sangare zvedá hrdinu prvního utkání Pobřeží slonoviny na MS Amada Dialla. | foto: AP

Amad Diallo slaví gól proti Ekvádoru.
Hráči Pobřeží slonoviny běží za Amadem Diallem, který vstřelil gól.
Parádní zakončení a jediný střelec. Amad Diallo rozhodl duel proti Ekvádoru.
Amad Diallo se postaral o jediný gól v zápase Pobřeží slonoviny s Ekvádorem.
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Duel nenudil. Hned od začátku se hrálo v solidním tempu, navíc se fotbalisté na obou stranách nezdráhali pouštět do ostrých soubojů. Nejen proti viděli Afričané v prvním poločase hned tři žluté karty.

Ekvádorci dvakrát pálili do břevna, brankovou konstrukci trefili i Afričané. Když už se zdálo, že si oba týmy body rozdělí, v 90. minutě zakončil rychlý brejk přesnou střelou Diallo.

Pobřeží slonoviny oslavilo vítězně návrat na mistrovství světa po 12 letech a zaznamenalo první africkou výhru na letošním šampionátu. Zároveň ukončilo dlouho sérii Ekvádoru, který prohrál poprvé od září 2024.

Fotbalisté Pobřeží slonoviny slaví gól proti Ekvádoru.

Úvodní dějství premiérového vzájemného duelu mezi oběma celky nabídlo oboustranně otevřený fotbal, jemuž chyběly pouze góly. První velkou příležitost měl v 17. minutě Wahi, zblízka ekvádorského brankáře Galíndeze neprostřelil.

Pobřeží slonoviny následně dvakrát krátce po sobě pomohlo břevno. Ve 23. minutě byl blízko gólu Yeboah po ráně z hranice vápna a po půlhodině hry nastřelil brankovou konstrukci i jeho spoluhráč Minda. Na druhé straně zahrozil stoper Singo akrobatickými „nůžkami“, jeho pokus těsně minul bránu.

Atraktivní ofenzivní podívaná pokračovala i po změně stran. Pouhých 48 sekund po začátku druhé půle nastřelil ekvádorský kapitán Valencia z velkého úhlu znovu tyč. V 52. minutě se „dočkalo“ zásahu do břevna i Pobřeží slonoviny, když Wahi usměrnil střílený centr Diomandeho.

Parádní zakončení a jediný střelec. Amad Diallo rozhodl duel proti Ekvádoru.

Nebezpečných situací ubylo až v závěrečné desetiminutovce, přesto se první bezbranková remíza na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku nezrodila. V 90. minutě Singo vyvezl míč z vlastní poloviny až na hranici vápna soupeře, kde ho předložil Diallovi a ten pohotově zakončil.

Pobřeží slonoviny tak doplnilo na čele skupiny E Německo, které deklasovalo Curacao 7:1. Právě s evropským celkem se utká v dalším zápase v sobotu od 22 hodin.

Ekvádor, jenž prohrál poprvé po 19 utkáních, se střetne o čtyři hodiny později (2:00) s Curacaem.

MS ve fotbale 2026
15. 6. 2026 1:00
Konec zápasu
Pobřeží slonoviny : Ekvádor 1 : 0
(0 : 0)
Góly:
90. A. Diallo
Góly:
Sestavy:
Y. Fofana - G. Doué (89. O. Kossounou), W. Singo, E. Agbadou, G. Konan - N. Pépé (77. C. Oulai), F. Kessié, S. Fofana (77. I. Sangaré), Y. Diomande - E. Wahi (56. A. Bonny), B. Touré (56. A. Diallo)
Sestavy:
H. Galíndez - J. Ordóñez, W. Pacho, P. Hincapié - A. Minda (56. N. Angulo), A. Franco (62. J. Porozo), M. Caicedo, P. Vite - G. Plata, E. Valencia (77. K. Rodríguez), J. Yeboah (62. Á. Preciado)
Náhradníci:
A. Lafont, I. Sangaré, C. Operi, O. Diakité, O. Kossounou, A. Diallo, P. Guiagon, C. Oulai, S. Adingra, O. Diomande, M. Koné, A. Bonny, E. Guessand, J. Seri, E. Ndicka
Náhradníci:
J. Alcívar, M. Ramírez, G. Valle, A. Valencia, D. Castillo, J. Arévalo, K. Páez, Y. Medina, J. Caicedo, P. Estupiňán, Á. Preciado, J. Porozo, F. Torres, K. Rodríguez, N. Angulo
Žluté karty:
28. S. Fofana, 38. F. Kessié, 40. G. Doué
Žluté karty:
73. J. Porozo

Počet diváků: 68 274

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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