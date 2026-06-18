Wahi z Pobřeží slonoviny má problém. Prý ovlivnil zápas, vyslýchali ho už před MS

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  12:05aktualizováno  12:05
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Sázkařské aféry se dostaly až na fotbalové mistrovství světa, konkrétně skrz tým Pobřeží slonoviny. Elye Wahi, útočník francouzského Nice, byl už před turnajem vyslýchán kvůli podezření z korupce. V posledním ligovém kole sázkové kanceláře zaznamenaly podezřelé tipy na to, že dostane žlutou kartu, kterou třiadvacetiletý hráč proti Métám skutečně obdržel.
Elye Wahi, útočník Pobřeží slonoviny, během utkání s Ekvádorem.

Elye Wahi, útočník Pobřeží slonoviny, během utkání s Ekvádorem. | foto: Reuters

Elye Wahi (vlevo), útočník Pobřeží slonoviny, během utkání s Ekvádorem.
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Wahi byl podle zdrojů serveru The Athletic už dva týdny před startem mistrovství světa zadržen. Policie případ vyšetřuje jako organizovaný podvod, sportovní korupci a praní špinavých peněz.

„Stalo se tak chvíli poté, co dvěma góly pomohl Nice k udržení v ligové baráži,“ popisuje citovaný server. V úvodním barážovém utkání si odseděl trest za pátou žlutou kartu v sezoně.

„Můžeme potvrdit, že třiadvacetiletý fotbalista z francouzské ligy byl zadržen a že není členem francouzského národního týmu,“ oznámil mluvčí prokuratury v Marseille.

Elye Wahi (vlevo), útočník Pobřeží slonoviny, během utkání s Ekvádorem.

Ihned po výslechu byl propuštěn a aktuálně se připravuje na druhý zápas na turnaji proti Německu. V úvodním utkání s Ekvádorem byl v základní sestavě a ve druhé půli trefil břevno.

Francouzská fotbalová asociace, která vyšetřování podle agentur zahájila poté, co obdržela několik varování na podezřelé sázky, se k případu zatím konkrétněji nevyjádřila, stejně tak sám Wahi.

Národní tým Pobřeží slonoviny navíc uvedl, že o probíhajícím vyšetřování nemá žádné informace.

Wahi je přitom podle reportérů z The Athletic jedním ze dvou vyšetřovaných z korupce, kteří se na letošním mistrovstvím světa objevují. Druhé jméno však zatím známé není.

FIFA na dotazy ohledně Wahiho případu nereagovala, Pobřeží slonoviny brzy odcestuje na nedělní zápas do Kanady, která už dříve zamítla víza Thomasi Parteymu z Ghany, jenž je v Británii obviněn z vícenásobného znásilnění, přičemž soud zatím neproběhl.

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