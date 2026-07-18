Když skupina hlavních favoritů ve stoupání první kategorie Col du Haag, které si ve čtrnácté etapě odbylo premiéru na Tour de France, dostihla z úniku Richarda Carapaze a Tobiase Johannessena, diktoval tempo Vingegaard a v problémech byl i Evenepoel. Jenže 7,5 kilometru před cílem nastoupil Pogačar, okamžitě si vypracoval náskok, který pak v rovinatější pasáži neustále navyšoval, a nakonec dorazil do lyžařského střediska Le Markstein s náskokem 38 sekund před svým parťákem Del Torem, který se dokázal dojet Vingegaarda se Seixasem. A v závěru je přesprintoval.
14. etapa Tour de France
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„Věděl jsem, že Isaac není úplně stoprocentní, takže jsem chtěl čekat až do konce, jestli bude někdo útočit. Nejprve jel Decathlon, pak Jonas a postupně to odpadalo. Cítil jsem se dobře a čekal na poslední dva kilometry, které velmi dobře znám. Tam jsem to zkusil. Bylo tam hodně fanoušků, což vám dodá další energii,“ líčil poté Pogačar v cíli.
Přitom Mexičan ještě v půlce kopce to nevypadalo, že se s nejlepšími udrží. Naopak dánský lídr Vismy hýřil největší energii v úzkých rampách po horské cyklostezce, přesto opět nabral dalších 44 sekund. Ještě před ním finišoval devatenáctiletý lídr Decathlonu a domácí naděje Paul Seixas, jenž tak vyskvlékl Juana Ayusa z Lidl-Treku z blího trikotu pro nejlepšího jezdce do 25 let.
Tadej Pogačar slaví ve žlutém trikotu svůj čtvrtý triumf na letošní Tour de France.
Francouzský mladíček tak nepřestává udivovat, a přestože je nejmladším účastníkem Staré dámy za dlouhých 89 let, ukazuje, že se s ním ve třetím týdnu musí v boji o podium počítat. Aktuálně je na čtvrtém místě s odstupem pouhých patnácti sekund na Evenepoela.
To Pogačar čtvrtým letošním triumfem navýšil svůj náskok na Vingegaarda už na 4:30 minuty. Vyhrál pětadvacátou etapu v kariéře, čímž se dotáhl na čtvrtého Andrého Leducqa. Před ním je v historických tabulkách tak jen trio Bernard Hinault, Eddy Merckx a Mark Cavendish se 35 triumfy.
„Chci hlavně poděkovat fanouškům, kteří přišli k silnici. Bylo to něco nezapomenutelného, nikdy jsem nic takového nezažil. A dneska jsme jim podle mě ukázali skvělou show,“ popisoval Pogačar po dojezdu.
„Pro nás to byl perfektní den. Tuhle etapu jsme si vybrali už před startem Tour, znám ji moc dobře, navíc je tady skvělá oblast pro cyklistiku a mám odsud skvělé vzpomínky. Zítra náš čeká ještě těžší etapa, ale jsme připraveni bojovat.“
Dvojčata z Uno-X v úniku
Vyráželo se z Mylhúz a na závodníky čekalo 155 kilometrů přes čtyři kategorizovaná stoupání s celkovým převýšením 3800 metrů s finišem ve středisku Le Markstein. Nikdo se zpočátku nehnal do úniku, protože sprintérská prémie přišla na řadu už na třináctém kilometru. Na čelo se tak naskládal tým Alpecin a jel tempo pro Jaspera Philipsena. Ten sprintérskou prémii nakonec i tentokrát vyhrál před mužem v zeleném Madsem Pedersenem a lehce stáhl svou ztrátu na 41 bodů.
Hned za prémií už však následoval nájezd na obávaný Grand Ballon. Na kopci dlouhém 21 kilometrů začali spurtéři odpadat a naplno propukla bitva o denní únik. Po sérii nástupů se podařilo odjet hned 38 jezdcům. Největší aktivitou hýřil tým EF Education s Benem Healym a Richardem Carapazem. Nechyběl ale ani Valentin Paret-Peintre či bývalý šampion Tour Egan Bernal. Především se však po necelých 24 hodinách opět podařilo mezi uprchlíky dostat průběžně čtvrtému Tomu Pidcockovi.
Jezdci EF Education pak rozjeli tempo Carapazovi na vrchařskou prémii, jenže ho na vrcholu přespurtoval Paret-Peintre. Ve sjezdu pokračovali dál, načež je doplnil Healy a bratři Johannessenové z týmu Uno-X. Ztráta pelotonu v té chvíli začala stoupat ke dvěma minutám.
V rychlém sledu následovalo stoupání druhé kategorie Col du Page, kde vedoucí pětici dokázal dojet Einer Rubio z Movistaru. Za nimi šlapal osamoceně Nizozemec Thymen Arensman a minutu před pelotonem stále zůstávala skupina sedmnácti závodníků včetně Pidcocka a Bernala.
84 kilometrů před cílem svedli boj o další body na prémii Carapaz s Paret-Peintrem. A i tentokrát v závěru vystřelil pětadvacetiletý Francouz a připsal si další bodový příděl na své konto.
V té chvíli už prořídlé hlavní pole pod taktovkou obra Nilse Politta nabralo manko přes tři minuty na čelo závodu. Zvýšit tempo musel především tým Red Bull-Bora, protože Pidcock před nimi poskočil už na průběžné druhé místo – před etapou totiž ztrácel na Vingegaarda pouhých 39 sekund.
Na třetím stoupání – legendárním Ballon d’Alsace, které si jezdci vyzkoušeli už v pátek – pak 60 kilometrů před cílem přidal Paret-Peintre dalších deset bodů a přeskočil o jediný bod Pogačara v soutěži o puntíkovaný dres. (Slovinec v závěru však vyhrál závěrečnou prémii).
Peloton ale neustále zrychloval zásluhou naskládané letky UAE Emirates. 50 kilometrů před finišem definitivně dostihl skupinu s Pidcockem, čímž se utvořila skupina největších favoritů čítající 34 závodníků. Šestice na čele měla v ten moment náskok okolo 1:50 minuty.
Následovala dvě nekategorizovaná stoupání, kde 30 kilometrů před páskou odpadl Healy, zatímco Andres Johannessen pracoval pro svého bratra Tobiase. A pak už všechno směřovalo k debutu Col du Haag v itineráři Tour.
V nájezdu začali odpadat Paret-Peintre i Rubio. Na čele tak zůstal pouze Tobias Johannessen a Richard Carapaz. Bývalý šampion Gira na nic nečekal a 14 kilometrů před cílem nastoupil. Když skupina favoritů najížděla do stoupání první kategorie, doplatil na dvoudenní aktivitu Pidcock, který si musel definitivně vystoupit.
Carapaz stále držel drobný náskok na Johannessena a k dobru měl minutu na hlavní favority. Jenže 11 kilometrů před cílem se začal svým pravidelným tempem přibližovat Jonas Vingegaard. Mnoho favoritů v té chvíli začalo mít problémy se s Dánem udržet. Ten osm kilometrů před finišem úsilí uprchlíků definitivně ukončil.
A chvíli nato nastoupil muž ve žlutém a už ho nikdo neviděl.
Cyklistický závod Tour de France
14. etapa (Mylhúzy - Le Markstein, 155,3 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:00:07, 2. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG), 3. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) oba -38, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -44, 5. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -48, 6. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -50, ...100. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -35:23, 107. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -35:43, 160. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -37:51.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 51:18:28, 2. Vingegaard -4:30, 3. Evenepoel -5:04, 4. Seixas -5:19, 5. Ayuso -5:22, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -5:44, ...38. Vacek -1:38:39, 134. Otruba -3:24:17, 149. Bittner -3:36:06.