  13:41
Při sledování zápasů svých svěřenkyň na Australian Open už může spřádat plány pro debut. Barbora Strýcová, nová kapitánka českých tenistek v Billie Jean King Cupu, se v pondělí dozvěděla, že v rámci kvalifikace s týmem vyrazí do Švýcarska. Hrát se bude 10. a 11. dubna a soupeřky mohou nasadit i světovou desítku Belindu Bencicovou. Vítězky postoupí na letošní finálový turnaj pro osm nejlepších zemí.
Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu.

Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků BJK Cupu. Naposledy v listopadu 2023 je porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy, v roce 2022 s nimi prohrály v semifinále a o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.

„Známe je moc dobře, už jsme s nimi hrály několikrát. Bude to samozřejmě těžké. Ale všechny potenciální soupeřky by byly těžké,“ řekla v on-line rozhovoru s novináři Strýcová. „Máme to kousek. Pro holky je příjemné, že nemusí cestovat přes půlku světa,“ připomněla, že se jako protivnice nabízely například Australanky.

Nová kapitánkaeště neví, koho bude mít k dispozici, nicméně má z čeho vybírat. Nejvýše postavenou českou hráčkou ve světovém žebříčku je 13. Linda Nosková, o šest míst níže figuruje Karolína Muchová. V první stovce jsou také Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (44.), Tereza Valentová (54.), Barbora Krejčíková (58.) a Sára Bejlek (89.).

„S holkami jsem v kontaktu. Samozřejmě bych ráda postavila ten nejlepší tým, ale je brzo říct, kdo by mohl hrát,“ uvedla Strýcová. „Snad to zvládneme. Uděláme pro to všichni, co můžeme.“

Hlavní švýcarskou hvězdou je desátá hráčka světa a olympijská šampionka z roku 2021 Bencicová. Do elitní stovky patří také Viktorija Golubicová (83.) a Simona Waltertová (87.). Ale ani domácí výběr pochopitelně ještě neví, v jaké sestavě nastoupí.

Švýcarka Belinda Bencicová se raduje z vítězství ve čtvrtfinále Wimbledonu.

„Belinda moc ráda hraje Billie Jean King Cup a reprezentuje, vždy předvádí skvělé výkony. Jsem zvědavá, jestli vůbec bude hrát, protože je to v termínu, kdy začíná antuková sezona. Uvidíme,“ podotkla Strýcová.

Formát utkání bude letos poprvé stejný jako v Davis Cupu: duel se odehraje na tři vítězné zápasy a po úvodních dvouhrách začne druhý den čtyřhrou, po níž přijdou na řadu další dvě dvouhry.

Loni v dubnu české reprezentantky neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu, ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko.

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu, ve funkci vystřídá Petra Pálu.

Strýcová poté nahradila Petra Pálu, který byl kapitánem od roku 2008 a týmovou soutěž známou dříve jako Fed Cup s českými tenistkami šestkrát vyhrál.

Letos se kvalifikace vrátila k formátu domácích či venkovních zápasů. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční znovu v čínském Šen-čenu v týdnu od 21. září. Titul obhajují Italky.

Los kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové

10 a 11. dubna

Švýcarsko - Česko
Itálie - Japonsko
Belgie - USA
Austrálie - Velká Británie
Kazachstán - Kanada
Slovinsko - Španělsko
Ukrajina - Polsko

