Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

  8:07
Po nedělním fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou řešili policisté několik potyček mezi příznivci obou týmů. Zadrželi celkem sedm lidí, jednomu mladistvému fanouškovi dali pokutu. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Na derby dohlížely stovky policistů z dopravní, pořádkové i kriminální policie.
„Poté, co vyšli příznivci Sparty ze stadionu v Edenu, vypukly prakticky současně dvě potyčky. Ta vážnější byla u vchodu číslo 4,“ uvedla mluvčí. Zasahovat musela speciální pořádková jednotka i policisté na koních. Kvůli neuposlechnutí výzvy zadrželi šest lidí, všichni skončili na policejní stanici.

„Dalšího člověka policisté zadrželi ze stejného důvodu u nedaleké restaurace. Také on byl převezen na služebnu. Jednoho člověka, kterému ještě nebylo 18 let, pak policisté vyřešili blokovou pokutou,“ dodala mluvčí.

V derby byla před více než 19 000 diváky nakonec úspěšnější domácí Slavia. Po obratu porazila Spartu 3:1.

