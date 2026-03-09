Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

„Poté, co vyšli příznivci Sparty ze stadionu v Edenu, vypukly prakticky současně dvě potyčky. Ta vážnější byla u vchodu číslo 4,“ uvedla mluvčí. Zasahovat musela speciální pořádková jednotka i policisté na koních. Kvůli neuposlechnutí výzvy zadrželi šest lidí, všichni skončili na policejní stanici.
„Dalšího člověka policisté zadrželi ze stejného důvodu u nedaleké restaurace. Také on byl převezen na služebnu. Jednoho člověka, kterému ještě nebylo 18 let, pak policisté vyřešili blokovou pokutou,“ dodala mluvčí.
V derby byla před více než 19 000 diváky nakonec úspěšnější domácí Slavia. Po obratu porazila Spartu 3:1.