Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Policie zároveň vyzvala fanoušky, kteří v sobotu vběhli na hřiště slávistického stadionu v Edenu, aby se sami přihlásili.
„V tento okamžik bychom chtěli vyzvat všechny fanoušky, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, nebo se dopustili dalšího protiprávního jednání, aby se nám sami přihlásili na linku 158,“ oznámila policie.
Napadení sparťanského gólmana Surovčíka policie vyšetřuje jako výtržnictví. Stejně jako házení světlic do sektoru hostí.
Zabývá se také poničením led panelů, toalet a sedaček, které řeší pro trestný čin poškození cizí věci. „Škoda je předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun,“ uvedla policie.
Kriminalisté vyhodnocují desítky kamerových záznamů, které se jim podařilo získat. „Taktéž jsme si zažádali o další kamerové záznamy pořízené médii, přičemž i tyto budeme detailně vyhodnocovat a postupně ztotožňovat všechny osoby, které jsou podezřelé z protiprávního jednání,“ řekl policie.