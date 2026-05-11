Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Autor:
  12:05
Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro několika trestných činů,“ oznámila policie. Jedná se především o výtržnictví a poškození cizí věci.
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...
Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...
16 fotografií

Policie zároveň vyzvala fanoušky, kteří v sobotu vběhli na hřiště slávistického stadionu v Edenu, aby se sami přihlásili.

„V tento okamžik bychom chtěli vyzvat všechny fanoušky, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, nebo se dopustili dalšího protiprávního jednání, aby se nám sami přihlásili na linku 158,“ oznámila policie.

Napadení sparťanského gólmana Surovčíka policie vyšetřuje jako výtržnictví. Stejně jako házení světlic do sektoru hostí.

Zabývá se také poničením led panelů, toalet a sedaček, které řeší pro trestný čin poškození cizí věci. „Škoda je předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun,“ uvedla policie.

Kriminalisté vyhodnocují desítky kamerových záznamů, které se jim podařilo získat. „Taktéž jsme si zažádali o další kamerové záznamy pořízené médii, přičemž i tyto budeme detailně vyhodnocovat a postupně ztotožňovat všechny osoby, které jsou podezřelé z protiprávního jednání,“ řekl policie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.