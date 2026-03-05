Portland zapsal v NBA důležitou výhru, Krejčí přispěl trojkou a asistencemi

Autor: ,
  8:14
Český basketbalista Vít Krejčí přispěl proměněnou trojkou Portlandu k vítězství v NBA na palubovce Memphisu 122:114. Pro Trail Blazers šlo o velmi důležitou výhru v přímém souboji o play off, neboť na desátém místě Východní konference má nyní na jedenáctý Memphis náskok sedmi výher. Krejčí vedle tří bodů zapsal také šest doskoků a tři asistence.
Vít Krejčí (27) z Portland Trail Blazers zakončuje za tři.

Vít Krejčí (27) z Portland Trail Blazers zakončuje za tři. | foto: Brett DavisReuters

Jerami Grant z Portlandu se dere přes protihráče z Memphisu.
Jrue Holiday (vpravo) z Portlandu se snaží projít kolem GG Jacksona z Memphisu.
Derrick White z Bostonu se snaží projít přes Brandona Millera z Charlotte.
Tyrese Maxey (vlevo) z Philadelphie postupuje s balonem během utkání proti...
6 fotografií

Hlavní postavou Portlandu byl rozehrávač Jrue Holiday, který si 35 body vylepšil osobní maximum této sezony. K tomu přidal 11 asistencí. Jerami Grant nastřílel 30 bodů. Trail Blazers si poradili ve druhé půli i bez pivota Donovana Clingana, který byl vyloučen za faul loktem.

Krejčí trefil trojku v závěru první čtvrtiny, důležitou roli však sehrál hlavně ve třetí čtvrtině, kdy během tří minut nejprve nahrál Grantovi na nájezd, následně získal míč a z brejku nahrál Grantovi na smeč. A vše zakončil hezkou přihrávkou, kterou připravil Grantovi zcela volnou trojku, a ten nepohrdl. Trail Blazers tak získali osmibodové vedení a to už do konce zápasu nepustili.

Uspěli také obhájci titulu Oklahoma City Thunder, kteří udolali New York na jeho hřišti 103:100. Chet Holmgren se pod to podepsal 28 body, Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 26 bodů a už je jen dva zápasy od vyrovnání rekordu Wilta Chamberlaina, který nastřílel alespoň 20 bodů ve 126 zápasech po sobě. Gilgeous-Alexander jich má nyní 124.

Philadelphia bez čtyř opor porazila podobně oslabený Utah 106:102. Tyrese Maxey řídil výhru 25 body. Jazz k odvrácení sedmé porážky za sebou nestačilo ani 30 bodů Keyonteho George.

Charlotte naopak získalo už šestou výhru po sobě a šestnáctou z posledních 19 zápasů, když překvapivě jasně přehrálo Boston 118:89. Hornets se tak nyní po špatné první části sezony dostali na pozitivní bilanci a mají už náskok šesti výher na pozice mimo postup do play off. Do vyřazovacích bojů by se tak mohli probojovat po deseti letech.

Podobně je na tom Atlanta, která se po obměně kádru dostala do formy a výhra 131:113 nad Milwaukee byla pro Hawks už pátou v řadě. Šlo navíc o klíčové vítězství, jelikož Atlanta je sousedem Milwaukee v tabulce a zvýšila svůj náskok na šest výher. Bucks se tak po čtvrté porážce za sebou play off vzdaluje. Nestačilo ani 24 bodů Janise Adetokunba.

Výsledky basketbalové NBA

New York - Oklahoma City 100:103
Boston - Charlotte 89:118
Philadelphia - Utah 106:102
Memphis - Portland 114:122 (host. Krejčí 3 body, 3 asistence a 6 doskoků)
Milwaukee - Atlanta 113:131
LA Clippers - Indiana 130:107.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.