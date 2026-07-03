Portugalsko - Chorvatsko 2:1, dechberoucí finiš, v nastavení úřadoval Ramos i VAR

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  9:26aktualizováno  9:26
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Portugalsko zvládlo dramatický finiš a postupuje do osmifinále MS.

Portugalsko zvládlo dramatický finiš a postupuje do osmifinále MS. | foto: ČTK

Zklamaný chorvatský kapitán Luka Modrič.
Luka Modrič (vlevo) a Cristiano Ronaldo po zápase v prvním kole play off...
Cristiano Ronaldo po vystřídání s trenérem Martínezem.
Zklamaní Chorvaté po konci na MS.
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První půle připomínala uspávaní hadů, druhý poločas ale přinesl to nejšílenější z dosavadního průběhu mistrovství světa. Osmifinále turnaje si zahraje Portugalsko, které gólem v nastavení porazilo Chorvaty 2:1. Ti sice ještě ve 13. nastavené minutě vyrovnali, jenže senzor v míči odhalil teč, která znamenala chorvatský ofsajd. Cristiano Ronaldo dal gól z penalty, pak byl poprvé vystřídán. Se šampionátem se ale neloučí. To nemůže říct Chorvat Modrič, který možná odehrál poslední zápas kariéry.

Diváci nakonec v zápase viděli tři regulérní góly a tři neuznané. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále potřetí za sebou, jejich maximem je bronz z roku 1966.

Portugalce vedl s kapitánskou páskou opět hvězdný útočník Ronaldo, jenž se v 41 letech stal nejstarším hráčem do pole v historii vyřazovací fáze MS. Jeho tým vstoupil do utkání aktivně a v prvním poločase byl jasně lepší. Brankář Livakovič musel zasáhnout už ve čtvrté minutě při Fernandesově dvojité šanci. Po čtvrthodině měl na hlavě gól Veiga, zblízka přestřelil. V závěru úvodního dějství selhal ve vyložené pozici Leao.

Krátce po změně stran poprvé zahrozili i Chorvaté, Kovačičovu střelu po individuální akci vykopl Costa. V 53. minutě už se hráči balkánského celku mohli radovat. Perišič si na zadní tyči zpracoval Stanišičův centr a prostřelil portugalského gólmana.

Ivan Perišič slaví gól proti Portugalcům.

Odpovědět mohl Leao, ranou zpoza vápna napálil břevno. Obraz hry se oproti prvnímu poločasu změnil a hrál se oboustranně otevřený fotbal. V 59. minutě musel Costa vytáhnout další dobrý zákrok proti Baturinově střele.

Portugalský trenér Martínez sáhl v 62. minutě ke čtyřnásobnému střídání a změny se mu okamžitě vyplatily. Vlašič při rohovém kopu stáhl Veigu a sudí Eskas po poradě s videorozhodčím nařídil pokutový kop. K němu se postavil Ronaldo, jenž střelou doprostřed brány zaznamenal premiérový gól ve vyřazovací fázi MS v kariéře. Se 146 zásahy nejlepší střelec mezinárodních zápasů se na aktuálním turnaji v USA, Kanadě a Mexiku prosadil potřetí.

Atraktivní průběh pokračoval, čtvrt hodiny před koncem Kovačič trefil technickým obstřelem tyč. Následně Costa zneškodnil stoprocentní šanci Matanoviče. Na tlak soupeře zareagoval Martínez v 81. minutě stažením Ronalda, který byl vystřídán poprvé na šampionátu.

Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.

Z nadějné pozice neuspěl hlavou ani Pašalič, a tak udeřilo na druhé straně. Ramos si ve čtvrté minutě nastavení naběhl na Leaův centr z levé strany a hlavou prodloužil míč do sítě. Pětadvacetiletý útočník, jenž ve skupině odehrál jen sedm minut, vstřelil první gól na letošním MS.

Bláznivý zápas zdaleka nekončil, nakonec se hrálo 19 minut nad rámec základní hrací doby. Ve 103. minutě po závaru před bránou skóroval Gvardiol. Videorozhodčí ale díky zabudovanému čipu v míči odhalil za pomoci technologie neznatelnou Matanovičovu teč hlavou, která při gólové akci vystavila útočící hráče do ofsajdu. Byla to čtvrtá neuznaná branka v zápase.

Souboj hvězdných kapitánů a bývalých spoluhráčů z Realu Madrid tak nakonec vyzněl pro Ronalda. O rok mladší Modrič se naopak rozloučil s mistrovstvím světa a pravděpodobně i s hráčskou kariérou, byť držitel Zlatého míče z roku 2018 ještě konec oficiálně neoznámil.

Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem, hrát se bude v pondělí od 21:00 SELČ v Dallasu.

MS ve fotbale 2026
3. 7. 2026 1:00
Konec zápasu
Portugalsko : Chorvatsko 2 : 1
(0 : 0)
Góly:
68. C. Ronaldo (pen.), 90. G. Ramos
Góly:
53. I. Perišič
Sestavy:
D. Costa - R. Dias, R. Veiga, J. Cancelo (62. G. Ramos), N. Mendes - B. Fernandes (62. N. Semedo), J. Neves, Vitinha (62. B. Silva), C. Ronaldo (81. R. Neves), R. Leao - P. Neto (62. F. Conceicao)
Sestavy:
D. Livakovič - . Stanišič, M. Pongračič, J. Šutalo, M. Kovačič (90. A. Kramarič) - L. Modrič, N. Vlašič (90. J. Gvardiol), M. Baturina (68. M. Pašalič), P. Sučič, A. Budimir (46. I. Matanovič) - I. Perišič
Náhradníci:
N. Semedo, J. Félix, D. Dalot, B. Silva, G. Guedes, R. Neves, J. Sá, G. Ramos, F. Conceicao, R. Silva, M. Nunes, G. Inácio, F. Trincão, S. Costa, T. Araújo
Náhradníci:
N. Moro, P. Musa, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, M. Erlič, K. Jakič, L. Sučič , J. Gvardiol, M. Pašalič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, I. Pandur, T. Fruk, L. Vušković
Žluté karty:
17. R. Dias
Žluté karty:
59. L. Modrič, 90. I. Perišič

Počet diváků: 43 036

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