Rekordní šesté MS pro Ronalda. Portugalci zveřejnili nominaci symbolicky i s Jotou

  15:53aktualizováno  15:53
Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na fotbalové mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského an-Nasru už nemá v národním týmu tak výsostní postavení jako v minulosti.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska. | foto: Reuters

Trenér Roberto Martínez zveřejnil seznam 27 jmen, avšak brankář Ricardo Velho se na soupisku dostane pouze v případě zranění některého ze svých kolegů.

Ronaldo byl v předposledním utkání kvalifikace MS proti Irsku za úder loktem vyloučen, z třízápasového zákazu činnosti už si jedno utkání odpykal a na další dva duely má distanc s podmínkou.

Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (226) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti MS. Pošesté by měl na vrcholném turnaji startovat také Ronaldův dlouholetý argentinský rival Lionel Messi.

V nominaci jsou i další portugalské opory jako obránci Rúben Dias a Nuno Mendes nebo záložníci Bruno Fernandes, Bernardo Silva či Vitinha. V nominaci je také Joao Félix, Ronaldův spoluhráč z an-Nasru. Symbolicky je na seznamu útočník Diogo Jota, který loni zahynul při autonehodě. Nedostalo se naopak na obránce Antónia Silvu či záložníka Joaa Palhinhu.

Portugalci se na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku postupně utkají s Kongem, Uzbekistánem a Kolumbií. Ještě před odletem do zámoří je v domácí přípravě čekají Chile a Nigérie.

