Rekordní šesté MS pro Ronalda. Portugalci zveřejnili nominaci symbolicky i s Jotou

Trenér Roberto Martínez zveřejnil seznam 27 jmen, avšak brankář Ricardo Velho se na soupisku dostane pouze v případě zranění některého ze svých kolegů.
Ronaldo byl v předposledním utkání kvalifikace MS proti Irsku za úder loktem vyloučen, z třízápasového zákazu činnosti už si jedno utkání odpykal a na další dva duely má distanc s podmínkou.
Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (226) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti MS. Pošesté by měl na vrcholném turnaji startovat také Ronaldův dlouholetý argentinský rival Lionel Messi.
V nominaci jsou i další portugalské opory jako obránci Rúben Dias a Nuno Mendes nebo záložníci Bruno Fernandes, Bernardo Silva či Vitinha. V nominaci je také Joao Félix, Ronaldův spoluhráč z an-Nasru. Symbolicky je na seznamu útočník Diogo Jota, který loni zahynul při autonehodě. Nedostalo se naopak na obránce Antónia Silvu či záložníka Joaa Palhinhu.
Portugalci se na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku postupně utkají s Kongem, Uzbekistánem a Kolumbií. Ještě před odletem do zámoří je v domácí přípravě čekají Chile a Nigérie.
