ONLINE: Portugalsko - Uzbekistán 2:0, parádní start, druhý gól přidává Mendes

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  19:04aktualizováno  19:17
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Ikonická oslava. Cristiano Ronaldo si otevřel na MS 2026 střelecký účet.

Ikonická oslava. Cristiano Ronaldo si otevřel na MS 2026 střelecký účet. | foto: Reuters

Ronaldova gólová trefa v zápase s Uzbekistánem.
Cristiano Ronaldo v obležení spoluhráčů po vstřelené brance.
Ronaldo oslavuje svůj gól s portugalskou střídačkou.
Cristiano Ronaldo během zápasu s Uzbekistánem.
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První zápas se jim nepovedl výsledkově a už vůbec ne herně. Portugalští fotbalisté mají na mistrovství světa druhou možnost ukázat, že by je soupeři měli brát vážně. Utkání ve skupině K proti nováčkovi z Uzbekistánu můžete od 19.00 sledovat v online reportáži.

Portugalci ve svém úvodním utkání remizovali s Demokratickou republikou Kongo (1:1) a rozhodně nebyli lepším týmem, soupeř byl dokonce nebezpečnější.

Mají sice spoustu individualit, ale všichni hrají na sebe, chybí týmová zodpovědnost a jedenačtyřicetiletý hroťák Ronaldo dostane dva míče za zápas. Na velkém turnaji, tedy mistrovství světa a Evropy, nedal gól už deset zápasů po sobě.

Uzbekistán vstoupil na světovou scénu, kde letos debutuje jako jedna ze čtyř zemí, prohrou 1:3 s Kolumbií. „Hráčům jsem řekl, že byli příliš nervózní. Proto se tak moc soustředili na bránění. Máme dost kvality na to, abychom byli špičkovým asijským týmem“ prohlásil trenér Fabio Cannavaro.

MS ve fotbale 2026
23. 6. 2026 19:00
Zápas probíhá
Portugalsko : Uzbekistán 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
6. C. Ronaldo, 17. N. Mendes
Góly:
Sestavy:
D. Costa - J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix - C. Ronaldo
Sestavy:
A. Němatov - A. Chusanov, A. Abdullajev, R. Ašurmatov - B. Karimov, O. Hamrobekov, O. Šukurov, Š. Nasrullajev - A. Fajzullajev, A. Ganijev, E. Šomurodov
Náhradníci:
F. Trincão, S. Costa, T. Araújo, M. Nunes, B. Silva, G. Guedes, R. Neves, J. Sá, D. Dalot, R. Leao, R. Silva, N. Semedo, G. Ramos, F. Conceicao, G. Inácio
Náhradníci:
D. Chamdamov, O. Urunov, B. Jergašev, Š. Jesanov, U. Jusupov, I. Sergejev, A. Amonov, A. Mozgovoj, U. Ješmurodov, D. Urozov, F. Sajfijev, C. Alidžonov, D. Iskanderov, A. Ulmasalijev, R. Džijanov
Žluté karty:
Žluté karty:
14. O. Hamrobekov
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