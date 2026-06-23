ONLINE: Portugalsko - Uzbekistán 2:0, parádní start, druhý gól přidává Mendes

Portugalci ve svém úvodním utkání remizovali s Demokratickou republikou Kongo (1:1) a rozhodně nebyli lepším týmem, soupeř byl dokonce nebezpečnější.
Mají sice spoustu individualit, ale všichni hrají na sebe, chybí týmová zodpovědnost a jedenačtyřicetiletý hroťák Ronaldo dostane dva míče za zápas. Na velkém turnaji, tedy mistrovství světa a Evropy, nedal gól už deset zápasů po sobě.
Uzbekistán vstoupil na světovou scénu, kde letos debutuje jako jedna ze čtyř zemí, prohrou 1:3 s Kolumbií. „Hráčům jsem řekl, že byli příliš nervózní. Proto se tak moc soustředili na bránění. Máme dost kvality na to, abychom byli špičkovým asijským týmem“ prohlásil trenér Fabio Cannavaro.
6. C. Ronaldo, 17. N. Mendes
D. Costa - J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, P. Neto, B. Fernandes, J. Félix - C. Ronaldo
F. Trincão, S. Costa, T. Araújo, M. Nunes, B. Silva, G. Guedes, R. Neves, J. Sá, D. Dalot, R. Leao, R. Silva, N. Semedo, G. Ramos, F. Conceicao, G. Inácio
14. O. Hamrobekov