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Ronalda suspendovali. Federace s ním zahájila řízení kvůli opuštění reprezentace

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  16:38aktualizováno  16:38
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Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem.

Cristiano Ronaldo po vystřídání v zápase s Chorvatskem. | foto: Reuters

Luka Modrič (vlevo) a Cristiano Ronaldo po zápase v prvním kole play off...
Cristiano Ronaldo po vystřídání s trenérem Martínezem.
Cristiano Ronaldo se prosazuje z pokutového kopu v zápase s Chorvatskem.
Radost Cristiana Ronaldo po proměněné penaltě.
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Portugalská fotbalová federace (FPF) oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a předběžně ho suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustil národní tým. Kapitán mužstva se v úterý za odjezd v průběhu reprezentačního srazu omluvil a uvedl, že počítá s trestem.

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem od národního mužstva ve středu 30. září den před zápasem s Dánskem.

Před pár dny v prohlášení uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně s Ronaldem dohodli.

Trenér Portugalců Jorge Jesus během utkání Ligy národů proti Dánsku.

Portugalská federace v sobotu potvrdila, že s Ronaldem zahájila disciplinární řízení a předala případ své disciplinární vyšetřovací komisi.

Dodala, že reprezentační kapitán měl v národním týmu zastavenou činnost automaticky ještě předtím, než byl „vzhledem k naléhavosti případu“ provizorně suspendován do vynesení verdiktu. Do konce vyšetřování nebude FPF kauzu komentovat.

Sám Ronaldo uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči. Rodák z Madeiry je světovým rekordmanem s 234 zápasy a 146 brankami v národním týmu.

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