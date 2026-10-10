Ronalda suspendovali. Federace s ním zahájila řízení kvůli opuštění reprezentace

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem od národního mužstva ve středu 30. září den před zápasem s Dánskem.
Před pár dny v prohlášení uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně s Ronaldem dohodli.
Portugalská federace v sobotu potvrdila, že s Ronaldem zahájila disciplinární řízení a předala případ své disciplinární vyšetřovací komisi.
Dodala, že reprezentační kapitán měl v národním týmu zastavenou činnost automaticky ještě předtím, než byl „vzhledem k naléhavosti případu“ provizorně suspendován do vynesení verdiktu. Do konce vyšetřování nebude FPF kauzu komentovat.
Sám Ronaldo uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči. Rodák z Madeiry je světovým rekordmanem s 234 zápasy a 146 brankami v národním týmu.