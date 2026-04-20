Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Mistrovství světa startuje v Curychu a ve Fribourgu za necelý měsíc. Jak se bude začátek turnaje blížit, počet potvrzených jmen z nejlepší hokejové ligy světa poroste.
Momentálně se jedná jen o pár jmen. Ale některá z nich jsou velmi zajímavá.
Barkovova účast může být pro leckoho překvapivá. Vždyť kapitán Floridy kvůli vážnému zranění kolene vynechal celou sezonu, cesta Panthers za obhajobou Stanley Cupu i proto skončila už v základní části.
Na šampionátu může hvězdný centr, jenž už několik týdnů trénuje, znovu nabrat zápasové tempo a otestovat, zda se mu po dlouhé rekonvalescenci podařilo zdravotní obtíže kompletně zažehnat.
„Reprezentovat Finsko pro mě vždycky byla čest. Je super, že za něj zase můžu hrát,“ hlásil nadšeně Barkov.
Jeho zájem o turnaj ve Švýcarsku si pochvaloval i reprezentační kouč Antti Pennanen, z Floridy by měl na mistrovství dorazit také další útočník Anton Lundell.
Účast už také potvrdil brankář Justus Annunen z Nashvillu a obránci Olli Määttä z Calgary či Urho Vaakanainen z New York Rangers. O místo pak v přípravě zabojuje útočník Aatu Räty z Vancouveru.
A s jakými hráči vyrukují zámořské velmoci? Výběr mají tradičně obrovský.
Kanaďané se mohou těšit třeba na Marka Scheifeleho, který ve Winnipegu poprvé v kariéře pokořil stobodovou hranici (36+67). Olympiáda mu unikla jen těsně, patřil mezi poslední škrty, na mistrovství si hodlá spravit chuť. „Jedu si pro zlato,“ vzkázal.
To samé platí i pro Johna Tavarese. Individuálně se mu dařilo (31+40), ale s Torontem má za sebou hrubě nepovedenou sezonu. „Chtěl jsem zabojovat o Stanley Cup, k tomu bylo, bohužel, daleko. Když máte šanci reprezentovat svou zemi, vždycky na to slyšíte. Už řešíme jen pár posledních detailů,“ prozradil pětatřicetiletý hokejista.
Součástí nabitého útoku by měli být také Robert Thomas a Ryan O’Reilly, další jména budou následovat.
Očekává se, že kvalitní soupisku dají dohromady také Američané, obhájci prvenství z loňského šampionátu. Účast zatím potvrdil jedenadvacetiletý útočník Ryan Leonard z Washingtonu.
A kdo by mohl posílit Čechy?
„Nějaké informace máme. Domluvím se s generálním manažerem (Jiřím Šlégrem), nechci mluvit za něj, to je jeho parketa. Budeme čekat na výstupní prohlídky, jestli dopadnou dobře, tak to zveřejníme. Některé hráče chceme do přípravy na České hry,“ líčil po prvním přípravném zápase s Německem (5:3) kouč Radim Rulík.
Klubové povinnosti skončily Filipu Hronkovi z Vancouveru, po sezoně mají také Adam Klapka z Calgary a David Rittich, jenž působí v New York Islanders.
Dále se nabízí Jaroslav Chmelař, který se postupně prosadil do sestavy New York Rangers, ale po základní části může být přeřazený na farmu v Hartfordu. Ve hře mohou být i Davidové Jiříček a Špaček.
Trenérům se naopak už předem omluvili Ondřej Palát, David Kämpf a Tomáš Nosek, jenž si v předposledním utkání základní části zlomil nohu.
Slováci se musí obejít bez Šimona Nemce, další obránce Martin Feherváry si vzal čas na rozmyšlenou, počítá se s Adamem Sýkorou, Martinem Pospíšilem a Samuelem Hlavajem. Domácí Švýcaři budou mít k dispozici Jonase Siegenthalera, Nica Hischiera a Tima Meiera z New Jersey.