Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

  20:12aktualizováno  20:12
Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může narazit v případném čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 28. května? Podívejte se v našem přehledném článku.

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo). | foto: Reuters

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Tabulka skupiny B

Češi jsou ve skupině ve Fribourgu aktuálně se 13 body na druhém místě za Kanadou. Důležitá je výhra nad Švédskem, díky které by v případě rovnosti bodů skončili před Seveřany.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2.  Česko 5 4 0 1 0 16:10 13
3.  Slovensko 5 3 1 0 1 18:10 11
4.  Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9
5.  Norsko 4 2 0 1 1 14:8 7
6.  Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7.  Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8.  Itálie 5 0 0 0 5 2:20 0

Výběr kouče Radima Rulíka má tak slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tedy vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
KanadaSlovensko, Česko
SlovenskoKanada, Švédsko
ČeskoNorsko, Kanada
NorskoŠvédsko, Česko, Dánsko
ŠvédskoNorsko, Slovensko

Tabulka skupiny A

Švýcaři a Finové zatím neztratili ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Na příčkách zajišťujících play off jsou momentálně také Rakušané a Lotyši, naopak obhájci zlata ze Spojených států se zatím trápí a budou ještě muset zabrat.

Pokud by Češi ve své skupině zůstali na druhém místě, z těchto týmů by ve čtvrtfinále vyzvali třetí nejlepší výběr. Tím je nyní Rakousko.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 6 6 0 0 0 35:5 18
2.  Finsko 5 5 0 0 0 24:5 15
3.  Rakousko 4 3 0 0 1 12:14 9
4.  Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
5.  USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6.  Německo 5 1 0 1 3 11:17 4
7.  Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
8.  Velká Británie 5 0 0 0 5 4:23 0

Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, od programátora Dominika Jaška. V modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.

Z toho jako nejvíce pravděpodobný konkurent vychází Lotyšsko (34 %) před USA (26 %) a Rakouskem (22 %).

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
Švýcarsko (jistý postup)Finsko
Finsko (jistý postup)Rakousko, Švýcarsko
RakouskoNěmecko, Finsko, USA
USAMaďarsko, Rakousko
MaďarskoUSA, Lotyšsko
LotyšskoVelká Británie, Maďarsko
NěmeckoRakousko, Velká Británie

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů
