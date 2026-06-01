Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

  17:14
Zatím poslední zápas absolvovala na US Open 2022. Tehdy mluvila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Teď se legendární Američanka Serena Williamsová na kurty vrací. Ve 44 letech. Travnatý turnaj v londýnském Queen’s Clubu, který začíná už za týden, v pondělí odhalil, že jí udělil divokou kartu do čtyřhry.
Serena Williamsová během třetího kola US Open. | foto: AP

O comebacku vítězky 23 grandslamů a jedné z nejlepších hráček historie se začalo spekulovat od loňského prosince, kdy vyšlo najevo, že se znovu zapsala do antidopingového programu, což je nutná podmínka pro účast na profesionálních turnajích.

Američanka tehdy ještě mlžila a říkala, že návrat neplánuje, ale v pondělí sama potvrdila, že spekulace jsou pravdivé. Na své sociální sítě umístila tajemné video s popiskem „dobré zprávy se šíří rychle“.

V krátkém příspěvku natočila, že jí neustále zvoní telefon, kvůli čemuž si prý bude muset změnit číslo. Zřejmě jako narážku, že se jí v poslední době všichni na návrat vyptávali.

Krátce nato Britská tenisová asociace zveřejnila, že legendární tenistka bude hrát čtyřhru na podniku kategorie WTA 500 v Queen’s Clubu, který začíná v pondělí 8. června. Podle dřívějších informací by spoluhráčkou Williamsové měla být teprve devatenáctiletá Kanaďanka Victoria Mboková.

„Queen’s Club se zdá být ideálním místem pro začátek této další kapitoly. Tráva mi přinesla jedny z nejdůležitějších okamžiků kariéry a jsem nadšená, že se mohu vrátit na jednom z nejikoničtějších míst tohoto sportu,“ řekla Williamsová v prohlášení.

Po londýnském turnaji je v kalendáři další travnatá „pětistovka“ v Berlíně a za necelý měsíc startuje Wimbledon, který Američanka sedmkrát vyhrála, naposledy před deseti lety. Zřejmě tedy svůj návrat dopředu plánovala právě na tento grandslam.

Pokud projeví zájem, všechny tyto turnaje by jí s žádostí o divokou kartu měly vyhovět, přitáhla by k nim totiž enormní pozornost. Zatím není jasné, zda by na nich startovala i ve dvouhře, v deblu se může spojit se starší sestrou Venus, která kariéru ještě neukončila.

Stejně tak se zatím neví, jak dlouho by její návrat měl trvat. Možná nemá přesný plán ani ona sama. Zřejmě bude záležet na tom, jak se jí bude dařit.

Její comeback je každopádně pro tenisový a vlastně i celý sportovní svět zprávou číslo jedna.

Vyhraje Serena Williamsová po návratu grandslam?

celkem hlasů: 134

Nejen že se vrací mimořádná šampionka, Williamsová je zároveň celebritou, jejíž vliv daleko přesahuje prostředí kurtů. Láká diváky, sponzory, média.

Je tedy jasné, že každý její krok zpátky do světa sportu, v němž přepsala historii, bude doprovázet velký poprask.

Jenže hlavní otázka zní: jak se jí bude dařit?

Dokáže v pokročilém sportovním věku a po téměř čtyřleté pauze bez ostrých zápasů, během níž navíc porodila druhou dceru, stačit mladším soupeřkám?

Fyzicky sice vypadá fit, ale rozhodně ji nečeká snadný úkol. Stačí vzpomenout, jak se při loňském návratu trápila Petra Kvitová, a ta je o devět let mladší.

Williamsová sice zpočátku může těžit z aury svého jména, která může některé protivnice roztřást, ale zápasy si bude muset odpracovat.

Nicméně podle všeho se na návrat poctivě připravovala a vzhledem k předlouhému výčtu jejích úspěchů ji nelze odepisovat. Její opětovná přítomnost na turnajích jistě přinese spoustu zajímavých momentů. A tak mimořádná hráčka jako ona se nebude chtít jen zúčastnit, jistě bude mít vysoké ambice.

K návratu ji mohl motivovat i fakt, že ženský tenis v poslední době nemá vyloženě dominantní vládkyni. Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Jelena Rybakinová i Coco Gauffová občas nečekaně zakolísají. Probíhající Roland Garros je toho důkazem.

Před čtyřletou pauzou, kterou nyní ukončí, Williamsová marně útočila na 24. grandslam, kterým by vyrovnala rekord Margaret Courtové a Novaka Djokoviče. Může mít pro svůj návrat až tak smělé cíle?

Na okruhu se potká se svou o rok starší sestrou Venus, je tedy velmi pravděpodobné, že se opět dá dohromady legendární deblový pár, který společně ovládl 14 grandslamů a troje olympijské hry.

