Potyčka při derby. Kuchtu nakopl domácí fyzioterapeut, Sparta zveřejnila video

„Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen,“ řekl iDNES.cz ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. „Taková věc je podle našeho názoru absolutně za hranou a hned po zápase jsme na ni upozornili zástupce Slavie,“ doplnil.
O co šlo?
„V poločasové přestávce při odchodu do kabin došlo v útrobách stadionu k hromadné konfrontaci více osob z obou mužstev a zároveň osob nezúčastněných v zápise o utkání,“ napsal rozhodčí do neveřejné části zápisu o utkání.
„Potyčka byla dle vedoucího hostujícího týmu (Miroslava Baranka) vyprovokována kopnutím člena realizačního týmu domácích do hráče Jana Kuchty,“ popsal Volek.
Redakce se s žádostí o reakci obrátila i na zástupce Slavie, kteří zatím neodpověděli.
Vypjaté pražské derby nakonec domácí po přestávce zvrátili a zvítězili 3:1 a sudí Volek v následném televizním rozhovoru pro Oneplay Sport vyzdvihl: „Hrál se fotbal, nějaké emoce tam byly, ale myslím, že všechno v rámci mezí.“
Platí to i o zmíněné potyčce o půli?
Volek o ní referuje zprostředkovaně, nejspíš tedy neviděl její začátek, či u ní přímo nebyl.
Podle informací serveru Blesk Sport ji vyprovokoval slávistický fyzioterapeut Daniel Berger, což má dokládat i video, které Sparta následně médiím poskytla.
Člen domácího realizačního týmu ve slávistické bundě na něm prudce kopne hostujícího Kuchtu do nohy. Ostatní se v prostorách mezi kabinami překřikují a pošťuchují mezi sebou.
Jaký hrozí trest?
Pokud by byl Berger uveden v zápise o utkání, vztahoval by se na toto chování paragraf 48 disciplinárního řádu, který upravuje tělesné napadení. Tam hrozí zákaz činnosti na dva měsíce či peněžitá pokuta 25 tisíc korun. Pokud disciplinární komise Ligové fotbalové asociace usoudí, že šlo o kopnutí či udeření zvlášť hrubým způsobem, zvedá se sazba až na šest měsíců a 50 tisíc korun.
V případě nezapsaného fyzioterapeuta ale bude spíš platit paragraf 66, tedy nesportovní chování fanoušků a jiných osob. Tam hrozí trest fyzické osobě, která může být „potrestána důtkou, zákazem činnosti až na jeden rok, zákazem vstupu na stadion až na pět let, zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na pět let, fotbalově prospěšnou činností nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.“
Celá potyčka se stala poté, co v prvním poločase nejdřív nebyl vyloučen sparťan Mercado, který sice fauloval Sadílka a viděl červenou, jenže po zásahu videoasistentů se trest změnil na žlutou.
V závěru nastavení pak udeřil po standardní situaci Vydra, a tak Slavia doma rázem prohrávala. Těžko říct, co přesně potyčce předcházelo. Je pravděpodobné, že ji bude komise vyšetřovat.
Mimochodem, něco podobného loni řešila také Sparta, když v květnovém finále poháru její tehdejší fyzioterapeut Filip Hrdlička dal během utkání facku Janu Královi z Olomouce. Protože byl součástí zápisu, dostal následně pokutu 25 tisíc korun a ve třech soutěžních zápasech nesměl na lavičku, klub ho však ze dne na den vyhodil.
Jak zareaguje Slavia?