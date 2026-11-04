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Praha hostí významnou fotbalovou konferenci. Posilujeme vztahy, říká Trunda

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  17:20aktualizováno  17:20
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Předseda fotbalové asociace David Trunda na zahájení konference UEFA v Praze. | foto: FAČR

Zástupci ze všech pětapadesáti členských zemí UEFA se sjeli do Prahy, aby debatovali o licencování klubů a finanční udržitelnosti. Výroční konferenci se 180 účastníky pořádá fotbalová asociace, která si pochvaluje hlavně příležitost posilovat vztahy mezi dalšími národními svazy.

„Velmi si vážím toho, že se tato významná konference uskutečňuje právě v České republice,“ zdůraznil předseda FAČR David Trunda, který při zahájení hovořil u řečnického pultíku.

Na dvoudenním jednání se podle asociace bude probírat odpovědné hospodaření, transparentnost, kvalitní řízení klubů a dlouhodobá finanční stabilita evropského fotbalu.

„Výroční konference UEFA Club Licensing & Financial Sustainability Annual Conference představuje důležitou platformu pro výměnu zkušeností, sdílení osvědčených postupů a diskusi o aktuálních výzvách, kterým evropský klubový fotbal čelí. Do české metropole se sjeli zástupci národních fotbalových asociací, lig, klubů a dalších organizací, které se podílejí na jeho řízení a rozvoji,“ podotýká FAČR na svém webu.

Účastníci diskutují například o vnitřních pravidlech a jejich možným změnám.

„Témata jako odpovědné hospodaření, transparentnost, kvalitní řízení klubů a dlouhodobá finanční stabilita jsou zásadní pro budoucnost celého evropského fotbalu. Jsem přesvědčený, že právě sdílení zkušeností a otevřená spolupráce mezi jednotlivými asociacemi mohou významně přispět k jeho dalšímu rozvoji,“ dodal Trunda.

Ten také poděkoval Evropské fotbalové unii za důvěru a možnost konferenci spolupořádat, a také všem, kteří se na její přípravě podíleli. Loňský ročník se konal v Aténách.

V Česku se během reprezentační přestávky uskuteční také dvoudenní konference Asociace světových lig (WLA), kterou v Praze organizuje Ligová fotbalová asociace, jež sdružuje dvě tuzemské profesionální soutěže.

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