Historickým centrem Prahy proběhne v sobotu 28. března na 17 000 účastníků Generali 1/2Maratonu Praha 2026. Trasa závodu je skrze hlavní město letos provede už po šestadvacáté. Pořadatelé už v předstihu požádali o toleranci Pražanů a pozvali je ke sledování běhu, jelikož akce s sebou nese i komplikace pro hromadnou i individuální dopravu.
Informace o dopravě
Lidé mohou volat o bezplatné informace k dopravě během závodu na dvě informační linky:
Běžci odstartují na Bubenském nábřeží v Holešovicích v 10:00, poslední by měli doběhnout tamtéž o tři hodiny později.
Trasa prvního letošního závodu ze série RunCzech o délce 21,0975 kilometru vede skrze velkou část města. Nejvíce komplikací přinese v městské části Praha 1.
„Uvědomujeme si, že konání takto rozsáhlé akce znamená dočasná dopravní omezení. Společně s organizátory a složkami integrovaného záchranného systému proto připravujeme opatření tak, aby dopady na každodenní život v naší městské části byly co nejmenší,“ nechala se slyšet starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská a běžcům popřála úspěšný závod – těm ostatním pak klidný den.
Dopravní omezení a uzavírky
Pražský půlmaraton ale pro místní obyvatele znamená řadu dopravních omezení – ta se dotknou především ulic v centru města, ze kterých musí zmizet všechna auta.
Zákaz parkování na trase půlmaratonu
Radnice Prahy 1 i organizátoři vyzývají majitele, aby se svými vozy z určených ulic v předstihu odjeli, v opačném případě se nevyhnou odtahu:
Organizátoři upozorňují, že zákaz zastavení platí na celé trase závodu. Zda bylo vozidlo skutečně odtaženo, lze ověřit pomocí registrační značky na stránce pražského magistrátu, druhou možností je kontaktovat městskou policii na čísle 156.
Postupné uzavírky ulic
Jednotlivé úseky budou v době konání závodu organizátoři uzavírat postupně s tím, jak účastníci poběží.
|17. listopadu
|9:45 – 11:00
|Křižovnická
|9:45 – 11:00
|Smetanovo nábřeží
|9:45 – 11:00
|most Legií
|9:45 – 11:00
|Masarykovo nábřeží
|10:00 – 12:00
|Národní
|10:10 – 12:10
|Na Příkopě
|10:20 – 12:20
|Celetná
|10:20 – 12:20
|Pařížská
|10:20 – 12:30
|Dvořákovo nábřeží směrem k náměstí Jana Palacha
|10:30 – 12:40
Organizátoři však garantují neomezený vjezd i výjezd na území Prahy 1 z několika vyhrazených ulic: Dlouhá, Revoluční, Klimentská, Na Poříčí, Hybernská, Spálená, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí, Petrské náměstí, V Celnici a Wilsonova.
Zavřené mosty i další ulice
Trasa závodu běžce provede i přes čtveřici pražských mostů – omezená bude doprava na mostě Legií a také Libeňském, Čechově a Palackého mostě. S omezeními musí motoristé počítat na obou březích Vltavy téměř v celém městě:
- Hořejší nábřeží
- Janáčkovo nábřeží
- Nábřeží Edvarda Beneše
- Nábřeží Kapitána Jaroše
- Nábřeží Ludvíka Svobody
- Rašínovo nábřeží
- Rohanské nábřeží
- Strakonická
- Svornosti
Omezení v hromadné dopravě
Rozsáhlé změny v dopravě chystá už od pátku i pražský dopravní podnik – omezení se dotknou zejména linek tramvají, ale i autobusů. Cestujícím v sobotu doporučuje využívat zejména linky metra.
Informační linka DPP
Cestující se mohou pro rady ohledně spojení od 7:00 do 21:00 obracet na infolinku 296 191 817.
Kvůli půlmaratonu bude v sobotu 28. března etapovitě omezován provoz tramvají a autobusů zejména v centru, uvádí pražský dopravní podnik na webu, kde zájemci najdou všechny změny v městské hromadné dopravě v souvislosti s půlmaratonem.
Navíc dopravní podnik upozorňuje návštěvníky Matějské pouti, že během konání půlmaratonu jede od stanice metra Nádraží Holešovice ve směru na Výstaviště pouze tramvajová linka číslo 17 ze zastávky v ulici Partyzánské.
Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026
Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 nabídne ČT sport. Závod bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.
Dopravu omezí i mistrovství světa a fotbal
Sobotní půlmaraton bude jen jednou ze tří akcí, které během tohoto týdne zkomplikují dopravu v hlavním městě. Už od úterý 24. března do neděle 29. března ji v okolí vysočanské O2 arény ovlivní mistrovství světa v krasobruslení.
Rekordy pražského půlmaratonu
Celá oblast bude autem dostupná jen na základě povolení, organizátoři proto doporučují cestu MHD. Nejblíže je nedávno otevřená stanice metra linky B Českomoravská, z níž dopravní podnik vypravuje posílené spoje.
S omezeními počítejte i ve čtvrtek 26. března ve Vršovicích. V tamní Fortuna Areně se čeští fotbalisté utkají s Irskem v prvním ze dvou kroků postupu na mistrovství světa. Zápas začíná ve 20:45.