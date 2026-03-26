Pražský půlmaraton 2026: Kudy povede trasa a kde budou uzavírky?

Matouš Waller
  9:10
Již tradiční pražský půlmaraton přinese v sobotu 28. března kromě tisícovek běžců do Prahy i dopravní komplikace. Soustředit se budou zejména do centra města, dotknou se však i čtyř mostů a většiny pražských nábřeží a ovlivní jak automobilovou, tak městskou hromadnou dopravu.
Momentka z Pražského půlmaratonu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Patrik Vebr v cíli Pražského půlmaratonu. Nejlepší český závodník zaběhl čas...
Michaela Čepová byla nejlepší Češkou v Pražském půlmaratonu 2025. Do cíle...
Rodrigue Kwizera z Burundi vyhrál Pražský půlmaraton 2025 v čase 58:54.
Pražský půlmaraton 2025. Mezi ženami slavila favoritka Keňanka Lilian Kasait...
Historickým centrem Prahy proběhne v sobotu 28. března na 17 000 účastníků Generali 1/2Maratonu Praha 2026. Trasa závodu je skrze hlavní město letos provede už po šestadvacáté. Pořadatelé už v předstihu požádali o toleranci Pražanů a pozvali je ke sledování běhu, jelikož akce s sebou nese i komplikace pro hromadnou i individuální dopravu.

Informace o dopravě

Lidé mohou volat o bezplatné informace k dopravě během závodu na dvě informační linky:

  • Po-pá: 800 165 102
  • So: 800 165 102 a 800 100 991

Běžci odstartují na Bubenském nábřeží v Holešovicích v 10:00, poslední by měli doběhnout tamtéž o tři hodiny později.

Trasa prvního letošního závodu ze série RunCzech o délce 21,0975 kilometru vede skrze velkou část města. Nejvíce komplikací přinese v městské části Praha 1.

„Uvědomujeme si, že konání takto rozsáhlé akce znamená dočasná dopravní omezení. Společně s organizátory a složkami integrovaného záchranného systému proto připravujeme opatření tak, aby dopady na každodenní život v naší městské části byly co nejmenší,“ nechala se slyšet starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská a běžcům popřála úspěšný závod – těm ostatním pak klidný den.

Dopravní omezení a uzavírky

Pražský půlmaraton ale pro místní obyvatele znamená řadu dopravních omezení – ta se dotknou především ulic v centru města, ze kterých musí zmizet všechna auta.

Zákaz parkování na trase půlmaratonu

Radnice Prahy 1 i organizátoři vyzývají majitele, aby se svými vozy z určených ulic v předstihu odjeli, v opačném případě se nevyhnou odtahu:

  • ULICE 17. LISTOPADU
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • KŘIŽOVNICKÁ
    Vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
    Oboustranně v úseku Karlův most – Betlémská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • NÁRODNÍ
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • NA PŘÍKOPĚ
    Oboustranně v úseku Panská – Hybernská dne 3. (od 00:01 do 16:00)
  • CELETNÁ
    Oboustranně v úseku Hybernská – Ovocný trh dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • PAŘÍŽSKÁ
    Oboustranně v celé délce dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)
  • DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
    Vpravo ve směru k Čechovu mostu mezi ulicemi Nové mlýny – Klášterská dne 28. 3. (od 00:01 do 16:00)

Organizátoři upozorňují, že zákaz zastavení platí na celé trase závodu. Zda bylo vozidlo skutečně odtaženo, lze ověřit pomocí registrační značky na stránce pražského magistrátu, druhou možností je kontaktovat městskou policii na čísle 156.

Postupné uzavírky ulic

Jednotlivé úseky budou v době konání závodu organizátoři uzavírat postupně s tím, jak účastníci poběží.

Uzavírky ulic na trase závodu na Praze 1
17. listopadu9:45 – 11:00
Křižovnická9:45 – 11:00
Smetanovo nábřeží9:45 – 11:00
most Legií9:45 – 11:00
Masarykovo nábřeží10:00 – 12:00
Národní10:10 – 12:10
Na Příkopě10:20 – 12:20
Celetná10:20 – 12:20
Pařížská10:20 – 12:30
Dvořákovo nábřeží směrem k náměstí Jana Palacha10:30 – 12:40

Organizátoři však garantují neomezený vjezd i výjezd na území Prahy 1 z několika vyhrazených ulic: Dlouhá, Revoluční, Klimentská, Na Poříčí, Hybernská, Spálená, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí, Petrské náměstí, V Celnici a Wilsonova.

Zavřené mosty i další ulice

Trasa závodu běžce provede i přes čtveřici pražských mostů – omezená bude doprava na mostě Legií a také Libeňském, Čechově a Palackého mostě. S omezeními musí motoristé počítat na obou březích Vltavy téměř v celém městě:

  • Hořejší nábřeží
  • Janáčkovo nábřeží
  • Nábřeží Edvarda Beneše
  • Nábřeží Kapitána Jaroše
  • Nábřeží Ludvíka Svobody
  • Rašínovo nábřeží
  • Rohanské nábřeží
  • Strakonická
  • Svornosti

Omezení v hromadné dopravě

Rozsáhlé změny v dopravě chystá už od pátku i pražský dopravní podnik – omezení se dotknou zejména linek tramvají, ale i autobusů. Cestujícím v sobotu doporučuje využívat zejména linky metra.

Informační linka DPP

Cestující se mohou pro rady ohledně spojení od 7:00 do 21:00 obracet na infolinku 296 191 817.

Kvůli půlmaratonu bude v sobotu 28. března etapovitě omezován provoz tramvají a autobusů zejména v centru, uvádí pražský dopravní podnik na webu, kde zájemci najdou všechny změny v městské hromadné dopravě v souvislosti s půlmaratonem.

Navíc dopravní podnik upozorňuje návštěvníky Matějské pouti, že během konání půlmaratonu jede od stanice metra Nádraží Holešovice ve směru na Výstaviště pouze tramvajová linka číslo 17 ze zastávky v ulici Partyzánské.

Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026

Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 nabídne ČT sport. Závod bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Dopravu omezí i mistrovství světa a fotbal

Sobotní půlmaraton bude jen jednou ze tří akcí, které během tohoto týdne zkomplikují dopravu v hlavním městě. Už od úterý 24. března do neděle 29. března ji v okolí vysočanské O2 arény ovlivní mistrovství světa v krasobruslení.

Rekordy pražského půlmaratonu

  • Celkově:
    Sabastian Sawe (58:24 – 2024)
    Joyciline Jepkosgei (1:04:52 – 2017)
  • Česko:
    Jiří Homoláč ( 1:03:23 – 2017)
    Eva Vrabcová Nývltová ( 1:11:01 – 2018)

Celá oblast bude autem dostupná jen na základě povolení, organizátoři proto doporučují cestu MHD. Nejblíže je nedávno otevřená stanice metra linky B Českomoravská, z níž dopravní podnik vypravuje posílené spoje.

S omezeními počítejte i ve čtvrtek 26. března ve Vršovicích. V tamní Fortuna Areně se čeští fotbalisté utkají s Irskem v prvním ze dvou kroků postupu na mistrovství světa. Zápas začíná ve 20:45.

