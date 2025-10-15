ONLINE: Vítkovice - Litvínov 5:1. Severočeši v závěru děsivé dvacetiminutovky snižují

Středeční večer nabízí předehrávku 16. kola hokejové extraligy. V Ostravě se odehrává souboj dvou týmů ve zcela odlišných situacích. Domácí Vítkovice by si rády protáhly vítěznou sérii, naopak Litvínov se snaží o ukončení táhlé krize. Kdo bude úspěšnější? Sledujte utkání od 17.30 v podrobné reportáži online.
Zatímco Ostravané usilují už o čtvrtou výhru po sobě a mohou poskočit až na čtvrté místo, poslední Severočeši chtějí utnout sérii porážek, která se natáhla už na sedm zápasů.

Domácí mohou těžit z dobré formy, naposledy vynulovali Karlovy Vary, předtím zase odváželi výhry z Třince i Pardubic, tedy z ledu dvou velkých extraligových favoritů.

„Ale já si myslím, že i my mezi ně patříme, oba zápasy totiž byly těsné a my je dokázali otočit. Nikdo nás nemůže podceňovat,“ uvedl pro klubový web obránce Samuel Kňažko.

Litvínov se potýká s jinými starostmi. Na dně tabulky má na předposlední Kladno propastné sedmibodové manko, ještě o bod více ztrácí mužstvo Vervy na dvanáctou Mladou Boleslav.

Ondřej Kaše se vrátil do sestavy Litvínova, naposledy hrál 28. února.

Alespoň už se do sestavy vrátil Ondřej Kaše, od něhož mají fanoušci Vervy velká očekávání. Ale zvládne sám nakopnout trápící se spoluhráče?

Proti Kladnu ani Brnu se mu to nepodařilo, přestože proti Kometě držel Litvínov nadějné vedení. Pak ale ve druhé třetině čtyřikrát inkasoval. „Byl to zrcadlový obraz toho, kde se nacházíme,“ pravil kapitán Matúš Sukeľ.

V minulé sezoně dokázal Litvínov oba zápasy na vítkovickém ledě vyhrát, v úvodu tohoto ročníku ale doma Ostravanům podlehl 0:3. Jak to bude teď?

