ONLINE: Hradec - Liberec 0:0. Který z týmů se dočká druhé výhry v sezoně?

Oba týmy mají po třech odehraných kolech na kontě jednu výhru, shodně však proti mistrovským Pardubicím. Hradec na ně vyzrál v úvodním kole, poté prohrál doma s Českými Budějovicemi a v Brně. Zejména kvůli slabé produktivitě, protože hráči Mountfieldu ve dvou zápasech vstřelili jen jeden gól, o který se zasloužil Aleš Jergl.
ONLINE: Hradec Králové – Liberec
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„Je škoda, že jsme dva zápasy ztratili, obzvlášť, když jsme chtěli ubránit domácí led, vyhrát a získat nějaké body. Ale co se dá dělat, je to, jak to je, a máme z toho tři body. Lepší než nic, i když jsme jich očividně chtěli víc,“ hlásí obránce Anders Koch.
Liberec si v Pardubicích připsal první výhru v sezoně (5:4), bodoval ale i v úvodním kole na ledě Plzně, kde padl až po nájezdech. Nyní touží po dalším úspěchu na východě Čech.
„Do zápasu jdeme se stejným cílem jako do každého jiného. Odvézt odtamtud co nejvíc bodů, takže nejlépe tři. Hlavy na to máme nastavené už teď,“ burcuje sedmnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, který si připsal premiérový gól v soutěži.
Hradečtí se s Libercem utkali v srpnu v přípravném utkání a z výhry 6:4 se radoval Mountfield. V extralize ale třikrát za sebou ve vzájemných zápasech uspěli Severočeši, v posledních dvou navíc bez inkasované branky. V základní hrací době výběr trenéra Tomáše Martince porazil Liberec naposledy v říjnu 2024.
T. Vomáčka - P. Kalina, G. McCormack - M. Vukojevic, T. Melancon - A. Koch, D. Mudrák - D. Sýkora, R. Pilař - J. Perret, A. Tamáši, R. Pavlík - P. Zdráhal, K. Klíma , A. Jergl - R. Kousal, L. Radil, M. Kohout - V. Čacho, M. Nenonen, D. Pavlík
P. Hamalčík - R. Šimek, L. Kachlíř - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - J. Seidl - J. Rychlovský, A. Najman, R. Lenc - S. Petrovský, T. Filippi, F. Sandberg - M. Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, J. Hujer, O. Procházka
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