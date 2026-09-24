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ONLINE: Hradec - Liberec 0:0. Který z týmů se dočká druhé výhry v sezoně?

Autor: ,
  17:51
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Hradecký útočník Robert Kousal se prosazuje v přípravném duelu proti Liberci. | foto: Tane?ek DavidČTK

Také netradičně ve čtvrtek pokračuje jedním zápasem hokejová extraliga. Liberec se v krátkém sledu za sebou podruhé představuje na východě Čech, v předehrávce 4. kola čelí Hradci Králové. Utkání sledujeme od 18 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.

Oba týmy mají po třech odehraných kolech na kontě jednu výhru, shodně však proti mistrovským Pardubicím. Hradec na ně vyzrál v úvodním kole, poté prohrál doma s Českými Budějovicemi a v Brně. Zejména kvůli slabé produktivitě, protože hráči Mountfieldu ve dvou zápasech vstřelili jen jeden gól, o který se zasloužil Aleš Jergl.

ONLINE: Hradec Králové – Liberec

Předehrávku 4. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

„Je škoda, že jsme dva zápasy ztratili, obzvlášť, když jsme chtěli ubránit domácí led, vyhrát a získat nějaké body. Ale co se dá dělat, je to, jak to je, a máme z toho tři body. Lepší než nic, i když jsme jich očividně chtěli víc,“ hlásí obránce Anders Koch.

Liberec si v Pardubicích připsal první výhru v sezoně (5:4), bodoval ale i v úvodním kole na ledě Plzně, kde padl až po nájezdech. Nyní touží po dalším úspěchu na východě Čech.

„Do zápasu jdeme se stejným cílem jako do každého jiného. Odvézt odtamtud co nejvíc bodů, takže nejlépe tři. Hlavy na to máme nastavené už teď,“ burcuje sedmnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, který si připsal premiérový gól v soutěži.

Hradečtí se s Libercem utkali v srpnu v přípravném utkání a z výhry 6:4 se radoval Mountfield. V extralize ale třikrát za sebou ve vzájemných zápasech uspěli Severočeši, v posledních dvou navíc bez inkasované branky. V základní hrací době výběr trenéra Tomáše Martince porazil Liberec naposledy v říjnu 2024.

Tipsport extraliga 2026/27
24. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Liberec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Vomáčka - P. Kalina, G. McCormack - M. Vukojevic, T. Melancon - A. Koch, D. Mudrák - D. Sýkora, R. Pilař - J. Perret, A. Tamáši, R. Pavlík - P. Zdráhal, K. Klíma , A. Jergl - R. Kousal, L. Radil, M. Kohout - V. Čacho, M. Nenonen, D. Pavlík
Sestavy:
P. Hamalčík - R. Šimek, L. Kachlíř - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - J. Seidl - J. Rychlovský, A. Najman, R. Lenc - S. Petrovský, T. Filippi, F. Sandberg - M. Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, J. Hujer, O. Procházka

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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