ONLINE: Kometa po první třetině vede na Spartě, prosadil se Flek

V sázce jsou důležité body, které mohou oběma celkům výrazně pomoci v boji o umístění v první čtyřce po základní části.
Sparta se představuje doma pošesté za posledních sedm zápasů. Úterní vítězství svěřenců kouče Jaroslava Nedvěda nad Litvínovem 5:1 však bylo teprve druhým úspěchem z uplynulých sedmi startů a prvním v novém roce.
Sedmí Pražané ztrácejí na čtvrté Karlovy Vary čtyři body a mají zápas k dobru, pět ze šesti nadcházejících vystoupení je navíc čeká před vlastními diváky.
„Přijedou těžcí soupeři, ale pokud chceme uspět, musíme je porazit. Teď do olympijské pauzy to však bude s každým soupeřem tuhý boj. Všichni bojují o pozice. Po olympiádě už moc zápasů nezbývá,“ líčí útočník Michal Řepík.
Osmí Jihomoravané už vstřebali překvapivou rezignaci hlavního kouče Kamila Pokorného. Pod novými trenéry v čele s Jiřím Horáčkem sice nejprve neuspěli a porážka 2:3 v Olomouci protáhla sérii nezdarů na šest zápasů, následoval ale ofenzivní koncert proti Litvínovu (7:2), v neděli pak navázala Kometa vydřeným vítězstvím 3:2 v prodloužení nad Mladou Boleslaví.
„Doufáme, že to je náš odrazový můstek. Všechny tři zápasy byly dobré, odpracované. Střídačka žila, byla soudržná, jen škoda, že jsme v Olomouci neurvali nějaký bod. Hlavy ale mají kluci nahoře, navzájem se podporují, takže všichni věříme, že budeme stoupat tabulkou vzhůru,“ hlásí asistent Karel Beran.
Kometa zdolala Pražany v obou domácích zápasech, aniž by jim přenechala bod. V O2 areně ale v polovině října prohrála 1:4. Čtvrtečním duelem v metropoli načínají Brňané sérii čtyř venkovních utkání.
S jakým výsledkem do ní vstoupí?
6:08 J. Flek (R. Holland)
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - P. Kousal, M. Špaček, T. Hyka - K. Hrabík, K. Vesalainen, M. Dzierkals - F. Novák, F. Kuťák, A. Raška - J. Pospíšil
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, R. Holland - T. Bartejs, T. Beroun - M. Gulaši - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Zbořil, J. Flek - L. Cingel, A. Kollár, D. Chludil - J. Kos, J. Ekrt, R. Ferda - D. Moravec
Vyloučení: 3:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž