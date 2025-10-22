ONLINE: Sparta - Vítkovice 3:0. Smršť v první třetině, další gól přidává Chlapík

Sparta pod nový koučem Jaroslavem Nedvědem zatím v extralize dvakrát vyhrála i prohrála, naposledy nestačila na Třinec (1:4). Právě doma se klubu z hlavního města příliš nedaří, z devíti utkání hned šestkrát odcházel bez bodu.
Také proto je v tabulce až jedenáctý, pět bodů za soupeřem z Vítkovic. Ty se naopak nesly na vítězné vlně, zvládly čtyři mače v řadě, ovšem v pátek padly v Kladně (1:3).
Sparťané hrají v unikátních dresech bez reklam, protože připomínají starší uniformy z roku 2006, kdy Pražané slavili doposud předposlední mistrovský titul.
A právě pět jeho pamětníků vstupuje také ve středu oficiálně do Klubu legend. Jedná se o Ondřeje Kratěnu, Petra Tona, Jaroslava Hlinku, Františka Ptáčka a Jana Hanzlíka.