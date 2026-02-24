ONLINE: Olomouc vede v důležitém souboji o předkolo v Boleslavi. Prosadil se Rutar

Třináctí Středočeši ztrácejí pět kol před koncem dva body na dvanácté Kladno a ještě o bod víc právě na Hanáky, kteří jsou jedenáctí.
Bruslaři se po olympijské pauze představují už podruhé, v neděli v dohrávce 34. kola podlehli pražské Spartě 2:3.
Nyní touží po nápravě. S Olomoucí první vzájemný souboj sezony prohráli, ale pak dvakrát zvítězili, navíc shodně tříbrankovým rozdílem.
„Musíme mít hlavně všichni chuť a ten správný drajv toho, co nás musí hnát - a tím je předkolo play off. Cíl je jasný. Nikdo nechce skončit 6. března. Všichni chceme hrát play off, proto to hrajeme,“ hlásí útočník Dominik Lakatoš.
Olomoučtí delší stopku v extraligovém programu uvítali. Z posledních šesti utkání totiž bodovali pouze v jednom, když vyhráli na ledě posledního Litvínova. I proto jim hrozí, že z nejlepší dvanáctky vypadnou.
„Po takové sezoně, kdy nás všichni pasovali na poslední místo, by byla škoda o play off přijít. Doufám, že se tam dostaneme, těšíme se na to,“ burcuje forvard Petr Fridrich.
Kdo se předkolu přiblíží?
D. Furch - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Lintuniemi , F. Pavlík - M. Skärberg, P. Gewiese - A. Vlasák - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, C. Berglund, D. Lakatoš - O. Procházka, D. Gríger, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, V. Malínek - F. Suchý
M. Machovský - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, A. Rutar - D. Řezníček, A. Rašner - J. Ondrušek, D. Škůrek - P. Fridrich, D. Vitouch, J. Orsava - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - R. Krastenbergs, S. Kusko, O. Matýs - D. Ministr, L. Anděl, J. Doktor
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0