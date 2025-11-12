ONLINE: Extraliga je po pauze zpět. Ve Vítkovicích a Liberci se hrají předehrávky

Autor:
  17:16aktualizováno  17:16
Po reprezentační přestávce se pomalu vrací hokejová extraliga, středeční večer nabízí dvě předehrávky. Vítkovice hostí České Budějovice, do Liberce vyjíždí Olomouc. Oba duely můžete sledovat prostřednictvím podrobných reportáží online.

Gólová momentka ze zápasu Českých Budějovic a Vítkovic. | foto: ČTK

Do akce jdou týmy z našlapaného středu tabulky, středeční výsledky tak mohou pořadí zásadně zamíchat. Jihočeši a Hanáci se například mohou v případě výher v základní hrací době bodově dotáhnout až na čtvrté Pardubice.

Deváté Vítkovice hrají na domácím ledě proti Českým Budějovicím, jež mají jen o bod víc. Jejich předchozí vzájemné střetnutí nabídlo pouze tři branky, Jihočeši vyhráli těsně 2:1.

Sledujte předehrávky 23. a 24. kola ONLINE

Oba týmy by vítězství jistě uvítaly, přeci jen před pauzou spíše výhry a prohry pravidelně střídaly.

To Liberec píše sérii tří proher v řadě, zvrátit ji chce proti Olomouci. Bílí Tygři hráli už v neděli, kdy ještě probíhaly Finské hry, v prodloužení nestačili na Spartu.

I poslední duel Mory se Severočechy přinesl pořádné drama, nakonec se ze tří bodů radoval po skalpu 1:0 Liberec.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

ONLINE: Extraliga je po pauze zpět. Ve Vítkovicích a Liberci se hrají předehrávky

Gólová momentka ze zápasu Českých Budějovic a Vítkovic.

Komentář

Babiš a Pavel – ani studená válka, ani studený mír, zatím spíš ozbrojená neutralita

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Němci zadrželi po příjezdu z Česka člena Hamásu. Sháněl zbraně pro útoky

ilustrační snímek

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Ukrajinská ministryně energetiky rezignovala, šéf spravedlnosti je mimo funkci

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...

Všechno je o lidech. Musíte se o ně starat, říká šéf Unicorn Systems

Jan Jaroš

Vnuk JFK chce do Kongresu. Je hvězdou sítí, bratrance Roberta hlasitě kritizuje

Jack Schlossberg, vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. (4....

Staří bílí muži

PODCAST: Černý jestřáb sestřelen? Na Trumpa ve Venezuele číhá jedno riziko

Staří bílí muži - Celý záznam

Trapná epizoda, napsal k rozpočtu Kalousek. Salto mortale nevyšlo, tvrdí Schillerová

Mimořádná schůze vlády, projednání demise vlády,. Strakova akademie. Zleva Vít...

Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele

GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů má vysvětlit veřejně, slyšel od Pavla

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...

Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále

Havárie tureckého armádního letounu C-130 v Gruzii (11. listopadu 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.