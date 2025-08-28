Jurásek zůstane v Besiktas bez pohárů. Konferenční ligu si zahraje Crystal Palace i Noah

Juráskův Besiktas hrál před týdnem ve Švýcarsku 1:1, doma ale inkasoval v nastavení úvodního dějství. Turecký celek navíc ihned po změně stran oslabil vyloučením Uduokhai. Pětadvacetiletý obránce či záložník Jurásek přišel na hřiště po hodině hry, ale ani on nepomohl Besiktasi alespoň k prodloužení.
O postupu Crystal Palace rozhodl jediným gólem dvojutkání Mateta. Londýnský celek se díky květnovému triumfu v Anglickém poháru, což byla jeho první velká trofej v klubové historii, probojoval rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Kvůli majetkovým vazbám na Lyon byl ale přeřazen do kvalifikace Konferenční ligy.
Noah si v domácí odvetě nad Olimpijou Lublaň pohlídal náskok 4:1 ze Slovinska a zvítězil 3:2. V minulé sezoně vstoupil do podzimní fáze Konferenční ligy výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví, v dalších pěti zápasech už ale naplno nebodoval, na stadionu pozdějšího vítěze soutěže Chelsea utrpěl debakl 0:8.
Pražská Sparta si zajistila start v Konferenční lize ve středu proti FC Riga. Jména šesti soupeřů se dozví při pátečním losování.
Odvety 4. předkola fotbalové Konferenční ligy
Mistrovská část:
20:00 Differdange (Luc.) - Drita (Kos.),
20:45 Linfield (Sev. Ir.) - Shelbourne (Ir.),
21:00 FC Virtus (San Marino) - Breidablik,
Nemistrovská část:
19:30 Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul, Alkmaar - Levski Sofia, CFR Kluž - Häcken,
20:00 Baník Ostrava - NK Celje, Bröndby Kodaň - Štrasburk, AEK Atény - Anderlecht Brusel, Arda Kardžali (Bulh.) - Raków Čenstochová, Fiorentina - Polissja Žytomyr, Vallecano - Neman Grodno (Běl.),
20:45 Dinamo City (Alb.) - Bialystok,
21:00 Servette Ženeva - Šachtar Doněck, Legia Varšava - Hibernian, Shamrock Rovers (Ir.) - Santa Clara, Mohuč - Rosenborg Trondheim