Jurásek zůstane v Besiktas bez pohárů. Konferenční ligu si zahraje Crystal Palace i Noah

Autor: ,
  21:28
Fotbalisté Besiktase Istanbul se střídajícím Davidem Juráskem podlehli doma v oslabení Lausanne-Sport 0:1 a do hlavní fáze Konferenční ligy nepostoupili. Neuspěl ani Petr Mareš s RFS Riga proti maltskému týmu Hamrun Spartans. Crystal Palace remizovalo v odvetě závěrečného 4. předkola ve Fredrikstadu 0:0 a v součtu s úvodní domácí výhrou 1:0 se poprvé kvalifikovalo do hlavní fáze evropského poháru. V soutěži se podruhé za sebou představí i loňský soupeř Mladé Boleslavi arménský Noah.
Kaly Sene z Lausanne (vpravo) peláší za míčem.

Kaly Sene z Lausanne (vpravo) peláší za míčem. | foto: AP

Olivier Custodio brání míč před Svenssonem z Besiktase,
Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu, který vstřelil Ismaila Sarr (vlevo).
Butler-Oyedeji se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Besiktase.
Olivier Custodio z Lausanne (vpravo) bojuje o míč s Jonasem Svenssonem z...
5 fotografií

Juráskův Besiktas hrál před týdnem ve Švýcarsku 1:1, doma ale inkasoval v nastavení úvodního dějství. Turecký celek navíc ihned po změně stran oslabil vyloučením Uduokhai. Pětadvacetiletý obránce či záložník Jurásek přišel na hřiště po hodině hry, ale ani on nepomohl Besiktasi alespoň k prodloužení.

O postupu Crystal Palace rozhodl jediným gólem dvojutkání Mateta. Londýnský celek se díky květnovému triumfu v Anglickém poháru, což byla jeho první velká trofej v klubové historii, probojoval rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Kvůli majetkovým vazbám na Lyon byl ale přeřazen do kvalifikace Konferenční ligy.

Noah si v domácí odvetě nad Olimpijou Lublaň pohlídal náskok 4:1 ze Slovinska a zvítězil 3:2. V minulé sezoně vstoupil do podzimní fáze Konferenční ligy výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví, v dalších pěti zápasech už ale naplno nebodoval, na stadionu pozdějšího vítěze soutěže Chelsea utrpěl debakl 0:8.

Pražská Sparta si zajistila start v Konferenční lize ve středu proti FC Riga. Jména šesti soupeřů se dozví při pátečním losování.

Odvety 4. předkola fotbalové Konferenční ligy

Mistrovská část:
Noah (Arm.) - Olimpija Lublaň 3:2 (2:0), první zápas: 4:1, postoupil Noah
RFS (Lot.) - Hamrun Spartans (Malta) 2:2 (1:1), první zápas: 0:1, postoupil Hamrun

20:00 Differdange (Luc.) - Drita (Kos.),

20:45 Linfield (Sev. Ir.) - Shelbourne (Ir.),

21:00 FC Virtus (San Marino) - Breidablik,

Nemistrovská část:
Fredrikstad (Nor.) - Crystal Palace 0:0, první zápas: 0:1, postoupil Crystal Palace
Omonia Nikósie - Wolfsberg (Rak.) 1:0 (1:0, 1:0) po prodl., na pen. 5:4, první zápas: 1:2, postoupila Omonia
Rapid Vídeň - Györ 2:0 (1:0), první zápas: 1:2, postoupil Rapid
Besiktas Istanbul - Lausanne-Sport 0:1 (0:1), první zápas: 1:1, postoupilo Lausanne

19:30 Universitatea Craiova - Basaksehir Istanbul, Alkmaar - Levski Sofia, CFR Kluž - Häcken,

20:00 Baník Ostrava - NK Celje, Bröndby Kodaň - Štrasburk, AEK Atény - Anderlecht Brusel, Arda Kardžali (Bulh.) - Raków Čenstochová, Fiorentina - Polissja Žytomyr, Vallecano - Neman Grodno (Běl.),

20:45 Dinamo City (Alb.) - Bialystok,

21:00 Servette Ženeva - Šachtar Doněck, Legia Varšava - Hibernian, Shamrock Rovers (Ir.) - Santa Clara, Mohuč - Rosenborg Trondheim

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.