Plzeň se bude o Evropskou ligu rvát s Crvenou zvezdou, Hradec by vyzval Žalgiris

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  22:40aktualizováno  22:40
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Amine Benchaib ze Žalgirisu Kaunas bojuje o míč v zápase s Dinamem Záhřeb. | foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell / AlamyProfimedia.cz

Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů, v němž prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Beer Ševa. V odvetě na domácím trávníku podlehl 0:2.

Hradec Králové by v případě čtvrtečního postupu přes Besiktas Istanbul hrál ve 4. předkole Evropské ligy se Žalgirisem Kaunas. Pokud se mu to nepodaří, klesne do Konferenční ligy, kde by ho čekal Panathinaikos Atény,

Beer Ševa si přivezla do Srbska jednobrankový náskok a ten v 61. minutě zdvojnásobil srbský útočník Zlatanovič. To už na domácí lavičce scházel trenér Dejan Stankovič, který dostal za protesty červenou kartu. Jamajčan East pak překvapivý postup hostů zpečetil. Proti Plzni bude chybět izraelský záložník Abu Fani, který byl v závěru utkání vyloučen.

Žalgiris ve 3. předkole Ligy mistrů s Dinamem Záhřeb prohrál i druhý zápas, tentokrát doma 1:2. Chorvatský mistr před týdnem zvítězil 5:0 a už v první půlhodině přidali další góly Kačavenda a Mišič. Pak dostal brankář Filipovič červenou kartu za faul před šestnáctkou a domácí početní výhodu využili alespoň ke zmírnění prohry. Gól svým krajanům vstřelil chorvatský útočník Debeljuh.

Východočeši se ve čtvrtek v Istanbulu pokusí smazat jednobrankovou ztrátu z domácího zápasu. Pokud bude úspěšnější Besiktas, přesunou se do Konferenční ligy. Jejich soupeřem tam bude Panathinaikos, který po úvodní domácí remíze 1:1 vyhrál na půdě CSKA 1948 Sofia 2:1 po prodloužení.

Řecký tým se po hodině ujal vedení, kdy gól vstřelil Levi García z Trinidadu. Tři minuty před koncem sice Gruzínec Dvali vyrovnal, ale poslední slovo měl nigerijský útočník Dessers.

Čtvrtá předkola se budou hrát 20. a 27. srpna. Se Žalgirisem by Hradec začínal doma, v Konferenční lize by první utkání odehrál v Aténách. Západočeši začnou dvojzápas v Bělehradě, odveta se bude hrát o týden později v Plzni. Pokud by ve 4. předkole plzeňští fotbalisté neuspěli, čekala by je hlavní fáze Konferenční ligy.

Liga mistrů
3. předkolo 11. 8. 2026 20:00
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC 0:2 (0:0)

první zápas 0:1 - postupuje tým Hapoel Be'er Sheva FC

Góly:
Góly:
61. Zlatanović
79. East
Sestavy:
Matheus – Youngwoo Seol, Luckassen – Erakovič, Tiknizyan – Elšnik, Krunič – Bukari, Kostov, Bruno Duarte – Enem
Sestavy:
Marciano – Mizrahi, Miguel Vítor, Rotman, Pedro Amador – E. Peretz, Ventura, Yehoshuha – East, Zlatanovič, Ahmad
Náhradníci:
Guteša, Ivanić, Arnautović, Balov, Katai, Veljković, Abu Fani, Strika, Tebo Uchenna, Gudelj, Cham, Loizou.
Náhradníci:
Wolff, Shani, Kanaan, Ganah, Davidzada, Levy, Ohana, Koren, Hazout, Y. Stoyanov, Diop, Abu Rumi.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Rotman, 63. Ventura
Červené karty:
90+2. Fani
Červené karty:
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Konferenční liga
3. předkolo 11. 8. 2026 19:00
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 1:2P (0:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Panathinaikos Atény

Góly:
87. Dvali
Góly:
60. García
95. Dessers
Sestavy:
Marinov – Medina (106. Grivić), Hoffmann, Dvali (C), Gašević – Maciel, Cuellar (101. Krebs), Zemzemi (71. Franco), Meyer (83. Vitanov) – Rusev (83. Sobrero) – Iliev (65. Diallo).
Sestavy:
Peña – Katris, de Vrij (C), Van Drongelen – Zarúrí (79. Touba), Chirivella (88. Gnezda Čerin), Camara, Kyriakopoulos (105+1. Kontouris) – García (65. Dessers), Andino (88. Taborda) – Rastoder (65. Jagušić).
Náhradníci:
Šejtanov, Božev – Parchomenko, Soltani, Grivić, Strinski, Bojčev, Sobrero, Krebs, Vitanov, Franco, Diallo.
Náhradníci:
Chaves, Kotsaris – Touba, Tetteh, Jagušić, Dessers, Gnezda Čerin, Kontouris, Taborda, Pellistri, Kyriopoulos, Biniaris.
Žluté karty:
71. Zemzemi, 112. Maciel
Žluté karty:
41. Katris, 64. Rastoder

Rozhodčí: Vergoote – Geerolf, Tiesters (BEL)

Liga mistrů
3. předkolo 11. 8. 2026 19:00
FK Kauno Žalgiris FK Kauno Žalgiris : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 1:2 (0:2)

první zápas 0:5 - postupuje tým Dinamo Záhřeb

Góly:
56. Debeljuh
Góly:
19. Kačavenda
30. Mišić
Sestavy:
Mikelionis /C/ – Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar – Baldasarra (66. Kalik) – Burba (57. Fiolić), Benchaib (79. Ourega), Slivka, Kreković (57. Ribeiro) – Oliveira (46. Debeljuh)
Sestavy:
Filipović – Valinčić, Domínguez, McKenna, Vinlöf (46. Goda) – Mišić /C/, Stojković (46. Vidović), Oršić – Kačavenda (72. Galešić), Beljo (61. Topić), Lisica (34. Nevistić)
Náhradníci:
Švedkauskas – Karašima, Sirgédas, Hernández, Edokpolor
Náhradníci:
Zagorac – Radeljić, Zajc, Hoxha, Tabinas, Prevljak, Šunta
Žluté karty:
10. Tolordava, 11. Moutachy
Žluté karty:
54. Beljo
Červené karty:
Červené karty:
32. Filipović

Rozhodčí: Massa – Meli, Berti (ITA)

Počet diváků: 6051

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