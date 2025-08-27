Potupa Rangers. Přemožitel Plzně schytal v odvetě předkola Ligy mistrů půltucet gólů

Rangers po domácí prohře 1:3 inkasovali v odvetě už v páté minutě po hlavičce Němce Tresoldiho. O tři minuty později přišli o vyloučeného Aaronse a do konce poločasu je domácí zlomili dalšími čtyřmi brankami.
Prohra 0:6 je vyrovnáním nejhoršího výsledku Rangers v pohárové Evropě. V roce 1963 dopadli stejně v utkání s Realem Madrid a před třemi lety prohráli s Liverpoolem 1:7. Belgický tým si zopakuje účinkování v elitní soutěži, v níž až v jarním osmifinále vypadl s Aston Villou. V tomto ročníku vyhrál všechny čtyři zápasy.
Karabach v posledních letech často ztroskotal na poslední překážce. V roce 2022 vypadl ve čtvrtém předkole s Viktorií Plzeň, loni ho ve stejné fázi vyřadilo Dinamo Záhřeb. Tentokrát si připravil postup v prvním zápase, když před týdnem zvítězil v Budapešti 3:1. V odvetě byl hlavní postavou kapverdský útočník Andrade, který odpověděl na gól Francouze Josepha a těsně před přestávkou připravil druhou branku pro Francouze Zoubira.
Irský trenér Ferencvárose Robbie Keane poslal do druhého poločasu na trávník explzeňského Brazilce Cadua a hostům se povedl obrat. Varga proměnil penaltu a se šesti góly se vyhoupl do čela střelecké tabulky. Tóth z přímého kopu strhl vedení na stranu maďarského mistra, ale zlikvidovat dvoubrankové manko hosté nedokázali.
Benfica Lisabon po bezbrankové remíze v Istanbulu doma zdolala Fenerbahce 1:0. Domácí během úvodní půlhodiny dopravili míč dvakrát do sítě, ale pokaždé jim radost překazil ofsajd. Když ale přesně zamířil Aktürkoglu, bylo už všechno v pořádku a turecký fotbalista, který doma hrával za konkurenční Galatasaray, poslal své krajany o soutěž níž. Hosté dohrávali v deseti, červenou kartu uviděl Brazilec Talisca.
Také Kodaň vstupovala do odvety s Basilejí s remízou z prvního utkání na hřišti soupeře. Hned po změně stran ji přiblížil k Lize mistrů Cornelius a šest minut před koncem proměnil německý útočník s kamerunskými kořeny Moukoko penaltu, což se mu povedlo poprvé v kariéře. Dalším hrdinou byl chorvatský brankář Kotarski, který zneškodnil několik vyložených šancí hostů.