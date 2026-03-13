ONLINE: Promění mečbol? Kometa hraje o postup v Budějovicích, Kladno se Spartou

Mistrovská Kometa se čtvrtfinále přiblížila díky čtvrtečnímu triumfu 4:2, o kterém rozhodla třemi góly v průběhu prostředního dějství. Jihočechům tak nestačila ani výrazná převaha v ostatních 40 minutách.
„Vybavte si loňské play off, jak ho vyhrála. Je to vyzrálý tým, nikam se neřítí, počká si na brejky, chyby a přesilovky. V prvních dvou zápasech jsme jim nepomáhali, teď ano. I kdybychom byli třikrát lepší, tak oni mají dva body,“ hodnotil českobudějovický trenér Ladislav Čihák.
Čtvrté zápasy předkola play off sledujeme ONLINE
Jeho tým už si nemůže dovolit zaváhání, jinak pro něj skončí sezona. Motor bude chtít navázat na výkony ze základní části, kdy Brňany v obou případech doma porazil.
„Nebudeme dělat individuální chyby. Ještě se zlepšíme, budeme rubat šedesát minut. Diváci nás poženou a srovnáme sérii,“ burcuje před pátečním střetnutím Čihák.
Rozhodující může být také utkání na Kladně, které drží mečbol proti Spartě. Ve čtvrtek udolalo soupeře 2:1 po prodloužení. To rozhodl po 41 vteřinách Niko Ojamäki.
Klíčový moment zkoumali rozhodčí hned dvakrát u videa kvůli kopnutí puku a posléze případnému ofsajdu. Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd si také stěžoval na vyraženou hokejku, verdikt se však nezměnil.
Pražané se tak dostali na pokraj vyřazení, ve čtvrtfinále play off by chyběli poprvé od roku 2019.
„Jednou jsme se vyhrabali z nepříznivého stavu v sérii a věřím, že se nám to povede i v pátek. Jsme nad propastí, budeme se k tomu muset postavit jako chlapi,“ hlásil Nedvěd.
„Očekávám, že půjdou all in. To je jediné, co můžou udělat,“ ví kladenský Marcel Marcel. Postará se se spoluhráči o překvapení a vyřadí jednoho z předsezonních favoritů?