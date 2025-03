ONLINE: Litvínov snižuje, Motor a Energie vedou, v Boleslavi se hraje stále bez gólu

Ve všech čtyřech sériích mají zatím navrch hůře postavené týmy po základní části. Pokud proklouznou mezi nejlepší osmičku, půjde o historický unikát.

Třinec se proti Litvínovu dostal do trháku díky pondělnímu vítězství 3:2, dvěma trefami v rozmezí tří minut a deseti vteřin k němu přispěl Daniel Kurovský.

„Ve třetí třetině jsme se zatáhli a dělali to, co umíme nejlépe, co nám poslední roky vychází,“ pochvaloval si útočník Ocelářů, kteří si dělají zálusk na osmou čtvrtfinálovou účast v řadě.

Vítkovický mečbol se rodil o poznání dramatičtěji. Třetí duel s Karlovými Vary rozsekla až sedmá série samostatných nájezdů, v níž se prosadil Roberts Bukarts.

Lotyšský útočník přitom v sestavě figuroval až jako třináctý útočník, na ledě strávil jen zhruba osm minut. Soupeř hodlá nepříznivý stav série zvrátit, do sestavy se vrací Ondřej Beránek.

O stejný kousek se pokusí také Plzeň, která v pondělí zvítězila v Mladé Boleslavi 3:0 především díky vynikajícímu výkonu a pětatřiceti úspěšným zákrokům Nicka Malíka.

Mezi Libercem a Českými Budějovicemi se přitvrzuje, ve třetím duelu rozdali sudí padesát trestných minut, závěr nabídl hned několik potyček i bitku Davida Aubrechta s Šimonem Kubíčkem.

„Nechtěli jsme se nechat vyprovokovat, ale samozřejmě jsme ani nechtěli být jenom bití. Máme v týmu kluky, kteří se nebojí přitvrdit a ukázali to,“ těšilo po výhře 3:0 útočníka Oscara Flynna.