ONLINE: Druhé zápasy předkola. Třinec, Vary, Kometa a Kladno můžou odskočit

Jediný gól stačil v pondělí Ocelářům k zisku prvního bodu v sérii proti Olomouci, šťastnou trefu zaznamenal Oscar Flynn, jehož přihrávka se odrazila do brány od bruslí Jakuba Orsavy. Slezané si vypracovali 46 střel, ani výrazná převaha jim však další zásahy nepřinesla.
„Soupeř měl tlak, ale myslím, že jsme to ustáli dobře. Do poslední třetiny jsme zlepšili pohyb, jen škoda, že jsme nevyužili možnosti. Těsný zápas, bylo to jednom gólu. V dalším musíme být odvážnější,“ burcuje olomoucký trenér Róbert Petrovický.
Do reprízy loňského předkola mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi vkročili lépe Západočeši, kteří triumfovali 3:1. Na výhře měl díky vítěznému gólu a asistenci velký podíl sedmnáctiletý Petr Tomek.
„Zvládli jsme první krok celé série a doufám, že v tom budeme pokračovat. Není to zásluha jen moje, ale celého týmu. Máme tu skvělou partu a makáme za všechny, i když nám někteří kluci chybějí,“ zmínil Tomek absence Ondřeje Beránka, Nicka Jonese či Janise Jakse.
Se ztrátou klíčových hráčů se v úvodním duelu s Kladnem nedokázala vypořádat Sparta. Bez centrů Devina Shorea a Michaela Špačka se trápila v koncovce i přesilovkách a padla 1:2 po prodloužení.
„Musíme krotit euforii, zvládli jsme teprve první krok ze tří. Únava se bude stupňovat, ale my budeme ještě hladovější,“ hlásí kladenský útočník Martin Procházka.
Úspěšně do předkola vstoupila rovněž mistrovská Kometa, která předčila České Budějovice 2:1. O vítězství rozhodly trefy obránců Libora Zábranského a Jana Ščotky.
„Je to jedno, kdo dá gól. Ale asi je to způsobené tím, že to byl první zápas play off, každý si hlídá ty největší hvězdy. Koukají po Flekovi, Pospíšilovi nebo Zohornech, nám bekům se pak otevírá více prostor,“ líčil druhý jmenovaný zadák.
