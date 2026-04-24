Satoranský odstoupil, Barcelona padla v Monaku a do play off Euroligy se nepodívá

  22:32aktualizováno  22:32
Basketbalistům FC Barcelona končí sezona v Eurolize. V rozhodujícím utkání předkola podlehli na palubovce AS Monako 70:79. Nepomohlo jim ani 12 bodů Jana Veselého. Tomáš Satoranský zápas nedohrál, po 10 minutách odstoupil údajně kvůli potížím se zády.

Jan Veselý z FC Barcelona se raduje na palubovce Partizanu. | foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Barcelona nestačila na Monako v obou zápasech v základní části a neuspěla ani tentokrát. Prohrávala prakticky celé utkání, v úvodu druhého poločasu ztrácela až 18 bodů. Veselý byl třetím nejlepším střelcem Barcelony po Willu Clyburnovi (16) a Tornike Šengelijovi (14).

Monako táhl s 16 body Daniel Theis. Double double za 13 bodů a 10 asistencí předvedl Američan Mike James, nejlepší střelec v historii Euroligy, jenž před zápasem potvrdil, že knížecí klub po pěti letech opustí.

Ve čtvrtfinále se Monako utká s Olympiakosem Pireus.

Euroliga basketbalistů

Předkolo play off - o 8. místo

AS Monako - FC Barcelona 79:70 (za hosty Veselý 12 bodů, 3 doskoky, 2 asistence, Satoranský 0 bodů)

