Satoranský odstoupil, Barcelona padla v Monaku a do play off Euroligy se nepodívá

Barcelona nestačila na Monako v obou zápasech v základní části a neuspěla ani tentokrát. Prohrávala prakticky celé utkání, v úvodu druhého poločasu ztrácela až 18 bodů. Veselý byl třetím nejlepším střelcem Barcelony po Willu Clyburnovi (16) a Tornike Šengelijovi (14).
Monako táhl s 16 body Daniel Theis. Double double za 13 bodů a 10 asistencí předvedl Američan Mike James, nejlepší střelec v historii Euroligy, jenž před zápasem potvrdil, že knížecí klub po pěti letech opustí.
Ve čtvrtfinále se Monako utká s Olympiakosem Pireus.
Euroliga basketbalistů
Předkolo play off - o 8. místo
AS Monako - FC Barcelona 79:70 (za hosty Veselý 12 bodů, 3 doskoky, 2 asistence, Satoranský 0 bodů)