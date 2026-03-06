Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Třinec (5.) – Olomouc (12.)
Na přelomu října a listopadu ještě jasně vedli tabulku, následně se ale Oceláři začali propadat. A stali se prvním smolařem, který musí obětovat síly ještě před čtvrtfinále. Pořád je ale řeč o Třinci, nejzkušenějším týmu v tuzemském play off posledních let. Symbolicky pod vedením kapitána Martina Růžičky.
„I kdybychom zůstali v předkole, jsme natolik silní, že ho zvládneme,“ vystihuje pozici ambiciózního celku sebevědomí Ondřeje Kovařčíka. Ač Slezané pokračují bez kouče Motáka, kterého v průběhu sezony nahradil Boris Žabka, a loni Sparta ve čtvrtfinále zastavila jejich sérii pěti titulů, stále budí respekt.
Proti nim se staví Olomouc, která nemá co ztratit, novým kalendářním rokem se víceméně protrápila. Přece jen si ale v hodně benevolentním soutěžním formátu vydobyla poslední postupovou příčkou.
Nevýrazný výběr se musí spoléhat hlavně na poctivou defenzivu, protože nelze očekávat, že by se měl v útoku výrazněji prosadit. Šance může využít i v mezi soupeři neoblíbené Plecharéně, ještě proti Třinci, který si v základní části zavařil právě venkovními výkony. A také na ledě Mory zapsal jedinou prohru ze vzájemných klání v sezoně.
Karlovy Vary (6.) – Vítkovice (11.)
V období od závěru listopadu do konce ledna měly Karlovy Vary výtečnou formu, nejlepší v lize, 18 výhrami z 24 zápasů vstoupily do boje o elitní čtyřku. Ovšem po olympijské pauze si Západočeši situaci zkomplikovali a přímý postup jim nakonec unikl.
Tradičně je drží Dominik Frodl, jenž se řadí mezi nejlepší brankáře soutěže. Na jeho výkonech budou záviset i výsledky v play off, Energii totiž výrazně trápí zranění. Na marodce jsou obránce Jaks či útočník Jones, největší ztrátou je však absence ofenzivního lídra Ondřeje Beránka.
A stejně jako loni proti nim teď jdou Vítkovice. Tady čekali daleko víc. Velké personální změny v kádru, na střídačce trenér Václav Varaďa. Jenže chyběla stabilita, dobře fungující elitní lajna s perfektně hrajícím nejlepším kanonýrem extraligy Anthonym Nellisem zůstala až příliš osamocena.
V tomto kalendářním roce ale Ridera prožívá zatím výsledkově nejméně vydařené období. I díky systému soutěže však ani Ostravané v play off chybět nebudou, v základní části proti Energii ulovili sedm bodů, teď si můžou spravit chuť. Na pozoru se před nimi musí mít každý, protože pokud někdo umí tým na klíčové bitvy připravit, je to právě kouč Varaďa.
Sparta (7.) – Kladno (10.)
Hráli spolu ve středu, teď se budou potkávat znovu. Favorizované Pražany, kteří v týdnu vyhráli 6:3, čeká předkolo poprvé od sezony 2018/19, od té doby postupovali vždy přímo do čtvrtfinále. Prožili hodně nevýraznou základní část, kdy je táhl zejména Filip Chlapík.
To pro Kladno je úspěch i samotná účast ve vyřazovacích bojích, kam se vrátilo po dlouhých 13 letech: „Těšíme se! Tým je daleko silnější, jak mentálně, tak fyzicky. Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a že to bude úspěch,“ vyhlašoval útočník Antonín Melka. Jeho tým bude nastupovat nejspíš bez legendárního Jaromíra Jágra, který naznačil konec kariéry.
„Věděli jsme, že na Kladno můžeme narazit i v play off, tak jsme jim chtěli ukázat, jak jsme silní,“ hlásil po zápase sparťanský obránce Aaron Irving.
Se spoluhráči zvládli srovnat bilanci z probíhající sezony, kdy Rytíři triumfovali na domácím ledě 5:4 a stejným výsledkem po prodloužení skolili soka i v O2 areně. Obě sparťanské výhry byly naopak přesvědčivé, středeční úspěch navázal na listopadové vítězství 7:3 z kladenského stadionu.
Kometa (8.) – České Budějovice (9.)
Možná si vzpomenete na zářijový debakl 8:0! Tak České Budějovice roznesly aktuálního mistra. Ten za sebou nemá příliš vyvedenou základní část. V úvodu sice sbíral výhry, ale především ve druhé polovině října začal kupit porážky. Kometa se od té doby nemohla rozjet, nedokázala předvést delší úspěšnou šňůru.
Po nevydařeném období na přelomu roku se navíc rozhodl klub opustit trenér Kamil Pokorný. Prvotní impuls nového šéfa Jiřího Horáčka zafungoval, Brňanům se však v posledních zápasech opět ozvaly výkyvy. Jejich forma je tak velkou neznámou. Opřít se ale mohou třeba o střelce Jakuba Fleka.
Před Motorem tak nestojí nepřekonatelný úkol, každé další vzájemné utkání pak bylo vyrovnané, vždyť se vždy hrálo nad rámec základní doby. Z toho dvakrát byli šťastnější Brňané. U Jihočechů se po skvělém startu začaly naplňovat nelichotivé predikce. Sedlo na ně horší období.
Propadli se, navzdory horší formě si ale i tak krátce před koncem zajistili účast ve vyřazovacích bojích. V předkole se pokusí navázat na loňský triumf nad Libercem, který bojovným výkonem zdolali také v závěrečném kole. A mají tak na co navazovat.
Kdy se bude hrát?
K postupu z předkola jsou potřeba tři vítězství, všechny série se hrají ve stejné dny. Začínají v pondělí 9. března a pokračují v úterý 10. března, ve čtvrtek 12. března, v pátek 13. března a v neděli 15. března.
Vítězové si zajistí účast ve čtvrtfinále, kde už díky umístění v základní části čekají Pardubice, Plzeň, Liberec a Hradec.