Předkolo ONLINE: Litvínov s Třincem hrají prodloužení, slaví Boleslav, Budějovice i Vary

Plzeň – Mladá Boleslav 3:5 Bruslaři otevřeli skóre zásluhou přesilovkového gólu Alexe Lintuniemiho po 102 sekundách a krátce po polovině zápasu vedli už 3:0, ale svůj náskok prohospodařili. Vítěznou branku však krátce po vyrovnání vstřelil v čase 57:00 Petr Čajka. Druhý duel série na tři vítězství se odehraje v sobotu opět na západě Čech. Nick Malík v brance Plzně inkasuje gól od Alexe Lintuniemiho (není v záběru) z Boleslavi. Indiáni byli v úvodním dějství aktivnější a na střelecké pokusy ho ovládli jasně 11:4, jenže svoji převahu nedokázali promítnout do skóre. Navíc velmi brzy prohrávali. Už po 94 sekundách se proti pravidlům provinil Elson. Středočeši, kteří toužili odčinit ostudnou úterní třetí třetinu (0:7) s Kladnem, jež je stála výhodu domácího prostředí v sérii, hned po osmi sekundách udeřili zásluhou Lintuniemiho. Následovala série příležitostí hokejistů Škody, jenže Lalancette, Rohlík a Simon recept na překonání pozorného Furcha nenašli. Možnost opravy dostal Rohlík, ale ani na druhý pokus neuspěl. Přečíslení pak zakončoval Strnad, jenže i jemu sebral radost mladoboleslavský gólman a udržel tak svému celku těsné vedení až do první přestávky. První větší šanci ve druhé části měl při zakončení zblízka Elson, svůj prohřešek z úvodu zápasu ale neodčinil, Furch byl znovu proti. Jen o chvilku později vyrazil na druhé straně Moses do přečíslení dvou na jednoho s Lakatošem, ale koncovku vzal na sebe sám, položil si bránícího Zámorského a přesnou ranou zápěstím prostřelil Malíka. Ve 28. minutě se na strážce plzeňského brankoviště řítil ze strany Hradec, ale nemířil přesně. V polovině utkání se Matýs krásně prosmýkl mezi dvěma zadáky soupeře, jel sám na Furcha, ale na zkušeného gólmana nevyzrál. Namísto snížení si ve 32. minutě spravil chuť úspěšnou dorážkou Hradec a Mladoboleslavští vedli už 3:0. Zanedlouho mohl kontrovat Strnad, jenž se protlačil před Furcha, ten však skvěle zasáhl levým betonem. Ve 37. minutě už se ale domácí dočkali gólu naděje, když snížil tečovanou bombou Malák. Pro Indiány to byl velmi důležitý moment. Tím spíš, když hosty zkraje třetího dějství oslabil Stránský a využili přesilovku. Lalancette nejprve z ideální pozice mezi kruhy neuspěl, ale Nenonen ano a snížil na 2:3. I třetí vyloučení zápasu skončilo před vypršením dvouminutového trestu. V 54. minutě držel dlouho kotouč Klepiš, počkal si na správnou chvilku k zakončení a sám také vyrovnal. Přesně po 57 odehraných minutách si však hosté vzali vedení zpět, když skóroval Čajka. Rovnovážné skóre platilo jen tři minuty a 22 sekund. Více než dvě minuty před vypršením základní hrací doby to domácí zkusili bez Malíka, jejich snahu však zkomplikovalo vyloučení Lalancettea. I přesto sáhli Indiáni znovu k power play, do prázdné branky však definitivně rozhodl Skalický, jemuž připravil pozici Junttila.