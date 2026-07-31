Dostane standardní plat, chce letět za Schickem. Šéf fotbalu o novém kouči

Paní Deniovou život v Praze zřejmě lákal, protože v pátek po poledni už Denia seděl ve strahovském sídle asociace s dvouletou smlouvou v kapse.
„Samozřejmě, když si troufnete oslovit zahraničního trenéra, musíte na to být připravení. Jak správně všechno udělat, aby se tady cítili komfortně. K tomu patří například i bydlení,“ poznamenal Trunda.
Kolik bude španělský kouč asociaci stát? Údajně by měl brát třikrát víc než jeho čeští předchůdci.
Musíme si uvědomit, že doba se posouvá dopředu. Abyste sem dostali takového trenéra ze zahraničí, potřebujete na to jiný rozpočet. Ve vedení asociace jsme rok a pár měsíců a umíme poznat, co asociace potřebuje. Umíme získat nové partnery, získat prostředky a vracet je zpátky do fotbalu. Od začátku pro nás bylo důležité, aby se to současného rozpočtu nedotklo. Aby jednotlivé kapitoly zůstaly nedotčeny. Bude mít plat, který je ve světě standardní. Bude financován z jiných zdrojů, neovlivní to chod českého fotbalu. Věříme, že přínos španělského trenéra bude enormní a přiláká nové partnery.
Jak jste na něj přišli? Je pravda, že vás na něj upozornil Radek Bejbl, který s ním hrával za Atlético Madrid?
Hledali jsme trenéra s jasným profilem. Poprvé to vzešlo od našeho generálního manažera Pavla Nedvěda, který se spojil s Radkem Bejblem. Pak se to všechno propojilo dohromady. Při své poslední cestě do Spojených států během mistrovství světa jsem Santiho požádal o schůzku. Seděli jsme dva dny a několik hodin.
Co na to říkali vaši kolegové z vedení reprezentace?
Přes videohovor se představil právě kolegům z gesční skupiny, Pavlovi, Zdeno Grygerovi a Adolfu Šádkovi. Minulý týden už jednal v Praze. Bavili jsme se o tom, jak český fotbal rozvíjet. A shodli jsme se, že výkonnému výboru návrh na jeho angažmá představíme včetně vize a koncepce. Chci výkonnému výboru poděkovat, že trenér dostal velkou podporu.
Společně s vámi tady sedí Pablo Amo, který bude Deniovým prvním asistentem. Kdo bude dál v realizačním týmu?
To bylo téma už na prvních mítincích. Realizační tým by měl odpovídat představám Santiho i Pabla. Některé změny budou následovat. Ale bavíme se o jednom dvou lidech, ne o tom, že přijde osm lidí. Probírali jsme některé jména, měl by to být mix českých a španělských odborníků.
Dali jste mu smlouvu na dva roky s opcí. Na podzim čeká národní mužstvo elitní úroveň Ligu národů proti mistrům světa ze Španělska, Anglii a Chorvatsku. Příští rok kvalifikace na Euro. Jaký je cíl?
Postup na mistrovství Evropy. Ale to neznamená, že Liga národů bude sloužit jako přípravné zápasy.
Po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru nejlepší český útočník Patrik Schick. Může se s příchodem nového trenéra vrátit?
Slyšeli jste trenérovu odpověď?
Ano, říkal, že ho chce v týmu.
Jeden z prvních dotazů Santiho byl, jestli může přiletět za Patrikem Schickem a představit se mu.
Víc než dvacet let pracoval pro španělskou federaci od mládežnických kategorií až po jedenadvacítku a olympijský výběr. Bude mít v Česku přesah právě i na výchovu mladých hráčů?
Jedním z kritérií, které jsme při výběru trenéra měli, byl právě přesah napříč českými reprezentacemi. Áčko je na prvním místě, ale nevyužít jeho zkušeností a schopností pro další kategorie by byla škoda. Řeknu vám jednu historku. Tady na asociaci máme nové prostory, připravili jsme mu i asistentovi Pablovi Amovi nové kanceláře v nejvyšším patře. Ale oni řekli, že ne, že chtějí sedět dole a být blízko ostatním trenérům.
Je prvním cizincem u reprezentace, jakým jazykem se v ní bude mluvit?
Hlavním jazykem bude angličtina, která v dnešní době už ani pro české hráče není problém.