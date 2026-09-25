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Překvapení se nekonalo. Kopřiva nestačil na Shapovalova, v Čcheng-tu končí

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  9:11aktualizováno  9:11
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Český tenista Vít Kopřiva na turnaji v Čcheng-tu. | foto: Profimedia.cz

Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Čcheng-tu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2:6 a 3:6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Shapovalovem z Kanady.

První set ztratil devětadvacetiletý Kopřiva poté, co dvakrát přišel o podání. Ve druhé sadě sice dokázal smazat ztrátu 0:3, ale na vzepětí dál nenavázal a se Shapovalovem nakonec prohrál za hodinu a pět minut.

Pro Kopřivu šlo o sedmou porážku v posledních devíti zápasech na okruhu ATP. Se Shapovalovem, který se může objevit v nominaci Kanady na listopadové čtvrtfinále Davis Cupu s českým týmem, má nyní bilanci 1:1.

Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu

Tvrdý povrch, dotace 1 210 115 dolarů

Dvouhra - 2. kolo: Shapovalov (7-Kan.) - Kopřiva (ČR) 6:2, 6:3

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