ONLINE: Aston Villa hraje proti Newcastlu, pak v akci West Ham se Součkem i City

Autor: ,
  13:30
Program 1. kola anglické fotbalové ligy pokračuje sobotními zápasy. Už ve 13.30 nastoupí Aston Villa proti Newcastlu, v 16 hodin pak West Ham s Tomášem Součkem vyzve Sunderland, Tottenham zase nastoupí proti Burnley, což je další nováček. V 18.30 pak půjde do akce Manchester City proti Wolverhamptonu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy vede míč okolo Fabia Schära z Newcastlu. | foto: AP

Newcastle loni skončil pátý a jen díky lepšímu skóre se kvalifikoval do prestižní Ligy mistrů na úkor právě Aston Villy. V úvodním zápase nové sezony se však musí obejít bez útočníka Isaka, jenž není na soupisce a řeší odchod.

Sobotní zápasy Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Do akce jdou také dva ze tří nováčků. Burnley, loňský vítěz druhé ligy, v prvním utkání po návratu mezi elitu vyzve Tottenham, jenž byl v týdnu kousek od vítězství v evropském superpoháru, ale PSG nakonec podlehl na penalty 2:3.

Sunderland, který postoupil až přes play off, pro změnu vyzve West Ham, v jehož kádru už je z Čechů pouze Tomáš Souček. Vladimír Coufal po skončení smlouvy zamířil do Hoffenheimu.

Třetím nováčkem letošního ročníku Premier League je Leeds, který první kolo uzavře pondělním zápasem proti Evertonu.

V sobotu nastoupí ještě Manchester City, který chce odčinit loňskou nepovedenou sezonu, byť nakonec se i tak zvládl vydrápat na třetí místo. To Wolverhampton se pohyboval v dolních patrech tabulky a boj o záchranu se v jeho případě dá očekávat i tentokrát.

Už v pátek hrál obhájce titulu Liverpool, který sice proti Bournemouthu ztratil dvoubrankový náskok, ale nakonec zvítězil 4:2.

Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 13:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Mings, Digne – Kamara, Amadou Onana – Rogers, Tielemans, McGinn – Watkins.
Sestavy:
Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimarães, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Náhradníci:
Wright – Buendía, Torres, Malen, Iling-Junior, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Náhradníci:
Ramsdale – Hall, Botman, Thiaw, Krafth, Osula, J. Murphy, Seung-Soo, Miley.

Rozhodčí: Craig Pawson – Hatzidakis, Nick Hopton

Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Tottenham Tottenham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 16:00
Brighton Brighton : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
1. kolo 16. 8. 2025 18:30
Wolverhampton Wolverhampton : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.