ONLINE: Premier League je zpět. Bournemouth srovnává na Liverpoolu

Liverpool byl v uplynulém ročníku bezkonkureční a titul nakonec slavil čtyři kola před koncem. Přes léto mohutně posílil a má jednoznačný cíl: obhájit první místo, získat 21. trofej z Premier League a osamostatnit se na prvním místě historického žebříčku před Manchesterem United.
Na novou sezonu se však nenaladil úplně ideálně – v souboji o anglický superpohár padl s Crystal Palace po penaltách.
ONLINE: Liverpool – Bournemouth
Úvodní zápas 1. kola Premier League sledujeme minutu po minutě
Proti Bournemouthu je nicméně jasným favoritem. Ten sice v uplynulé sezoně skončil devátý a prezentoval se povedenými výkony, jenže přes léto výrazně oslabil v zadních řadách – odešli obránci Huijsen, Zabarnyj a Kerkez, který mimochodem zamířil právě do Liverpoolu, a také brankář Kepa.
Jak se bez nich Bournemouthu bude dařit?
37. Ekitiké
49. Gakpo
64. Semenyo
76. Semenyo
Alisson – Frimpong (60. Endō), Konaté, van Dijk (C), Kerkez (60. Robertson) – Mac Allister (72. C. Jones), Szoboszlai – Saláh, Wirtz (82. Chiesa), Gakpo – Ekitiké (72. Gomez).
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott (74. Traorè) – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Mamardašvili – Elliott, Nyoni.
W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Kroupi, Rees-Dottin.
43. Kerkez
14. Brooks, 81. Evanilson
Rozhodčí: A. Taylor – Beswick, C. TaylorPřejít na online reportáž