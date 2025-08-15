ONLINE: Premier League je zpět. Bournemouth srovnává na Liverpoolu

  22:14aktualizováno  22:37
Nový ročník anglické fotbalové ligy startuje páteční předehrávka mezi obhájcem titulu Liverpoolem a Bournemouthem. Zápas na stadionu Anfield má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Antoine Semenyo z Bournemouthu střílí gól v utkání s Liverpoolem.

Antoine Semenyo z Bournemouthu střílí gól v utkání s Liverpoolem. | foto: Reuters

Záložník Liverpoolu Florian Wirtz zakládá akci v utkání s Bournemouthem.
Křídelník Liverpoolu Cody Gakpo střílí gól do sítě Bournemouthu.
Útočník Liverpoolu Hugo Ekitiké slaví gól do sítě Bournemouthu.
Rozmíška v utkání Liverpoolu s Bournemouthem.
Liverpool byl v uplynulém ročníku bezkonkureční a titul nakonec slavil čtyři kola před koncem. Přes léto mohutně posílil a má jednoznačný cíl: obhájit první místo, získat 21. trofej z Premier League a osamostatnit se na prvním místě historického žebříčku před Manchesterem United.

Na novou sezonu se však nenaladil úplně ideálně – v souboji o anglický superpohár padl s Crystal Palace po penaltách.

ONLINE: Liverpool – Bournemouth

Úvodní zápas 1. kola Premier League sledujeme minutu po minutě

Proti Bournemouthu je nicméně jasným favoritem. Ten sice v uplynulé sezoně skončil devátý a prezentoval se povedenými výkony, jenže přes léto výrazně oslabil v zadních řadách – odešli obránci Huijsen, Zabarnyj a Kerkez, který mimochodem zamířil právě do Liverpoolu, a také brankář Kepa.

Jak se bez nich Bournemouthu bude dařit?

Premier League
1. kolo 15. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Bournemouth Bournemouth 2:2 (1:0)
Góly:
37. Ekitiké
49. Gakpo
Góly:
64. Semenyo
76. Semenyo
Sestavy:
Alisson – Frimpong (60. Endō), Konaté, van Dijk (C), Kerkez (60. Robertson) – Mac Allister (72. C. Jones), Szoboszlai – Saláh, Wirtz (82. Chiesa), Gakpo – Ekitiké (72. Gomez).
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott (74. Traorè) – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci:
Mamardašvili – Elliott, Nyoni.
Náhradníci:
W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Kroupi, Rees-Dottin.
Žluté karty:
43. Kerkez
Žluté karty:
14. Brooks, 81. Evanilson

Rozhodčí: A. Taylor – Beswick, C. Taylor

