ONLINE: Arsenal vede nad United, Chelsea jen remizovala. Nottingham táhl Wood

Pod vydařený start Nottinghamu do sezony se výrazně podepsal nejlepší týmový střelec z minulého ročníku Wood, jenž skóroval dvakrát.
Třetí trefu přidal Švýcar Ndoye, letní posila z Boloni. Brentford jen zmírnil porážku 12 minut před koncem proměněnou penaltou Brazilce Thiaga.
Záložník Crystal Palace Eze se na Stamford Bridge ve 13. minutě sice prosadil z přímého kopu, ale jeho gól byl záhy odvolán.
Hlavní rozhodčí Darren England poprvé v historii Premier League vysvětlil své rozhodnutí přímo na hrací ploše. Ezeho branku neuznal, jelikož kapitán hostí Guéhi byl v moment kopu méně než metr od domácí zdi.
Ve šlágru kola se poté střetne Manchester United s Arsenalem, který zakončil minulou sezonu na druhém místě. United byli sice ve finále Evropské ligy, v domácí soutěži ale propadli a skončili patnáctí.
Sánchez – R. James (C) (79. Gusto), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández (79. Santos) – P. Neto, Palmer, Gittens (54. Estêvão) – Pedro (73. Delap).
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Hughes (70. Lerma), Mitchell – I. Sarr, Eze (84. Devenny) – Mateta.
Jörgensen – Essugo, Fofana, George, Hato.
Benítez – Clyne, Édouard, Esse, J. Rak-Sakyi, Sosa, Cardines.
24. R. James, 75. Estêvão
28. Muñoz, 33. Mateta, 48. Hughes
Rozhodčí: England – Hussin, HowsonPřejít na online reportáž
6. Wood
42. Ndoye
45+3. Wood
78. Thiago
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (79. J. Silva), Gibbs-White (C) (84. Yates), Hudson-Odoi – Wood (79. I. Jesus).
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry (88. Hickey) – Jensen (69. J. Henderson), Jarmoljuk – Lewis-Potter (69. Onyeka), Milambo (46. Schade), Carvalho – Thiago.
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Boly, J. Cunha, Morato.
Valdimarsson – Ajer, Arthur, Peart-Harris, Roerslev.
53. N. Williams
52. Collins, 90. Hickey
Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus
Počet diváků: 29949Přejít na online reportáž
13. Calafiori
Bayındır – Yoro, Shaw, de Ligt – Dalot, Casemiro, Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo, M. Cunha – Mount.
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Martinelli.
Heaton – Maguire, Zirkzee, Diallo, Ugarte, Heaven, Fredricson, Šeško, Mainoo.
Arrizabalaga – C. Mosquera, Timber, Trossard, Madueke, Nwaneri, Merino, Havertz, Lewis-Skelly.
42. Calafiori
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LangPřejít na online reportáž