ONLINE: Arsenal vede nad United, Chelsea jen remizovala. Nottingham táhl Wood

  18:18
Dalšími třemi zápasy pokračuje úvodní kolo Premier League. Chelsea vstoupila do nové sezony bezbrankovou remízou s Crystal Palace, dvougólový Nottingham porazila Brentford 3:1. Večerní šlágr Manchester United - Arsenal sledujte od 17.30 v podrobné online reportáži.
Obránce Riccardo Calafiori z Arsenalu skóruje v utkání proti Manchesteru United.

Obránce Riccardo Calafiori z Arsenalu skóruje v utkání proti Manchesteru United. | foto: Reuters

Obránce Riccardo Calafiori z Arsenalu se raduje ze svého gólu.
Chris Wood z Nottinghamu slaví gól proti Brentfordu.
Záložník Bruno Fernandes z Manchesteru United se skluzem snaží zastavit Bukaya...
Eberechi Eze z Crystal Palace odehrává míč v utkání s Chelsea.
Pod vydařený start Nottinghamu do sezony se výrazně podepsal nejlepší týmový střelec z minulého ročníku Wood, jenž skóroval dvakrát.

Třetí trefu přidal Švýcar Ndoye, letní posila z Boloni. Brentford jen zmírnil porážku 12 minut před koncem proměněnou penaltou Brazilce Thiaga.

Útočník Chris Wood z Nottinghamu překonává brentfordského brankáře Caoimhina Kellehera.

Záložník Crystal Palace Eze se na Stamford Bridge ve 13. minutě sice prosadil z přímého kopu, ale jeho gól byl záhy odvolán.

Hlavní rozhodčí Darren England poprvé v historii Premier League vysvětlil své rozhodnutí přímo na hrací ploše. Ezeho branku neuznal, jelikož kapitán hostí Guéhi byl v moment kopu méně než metr od domácí zdi.

Ve šlágru kola se poté střetne Manchester United s Arsenalem, který zakončil minulou sezonu na druhém místě. United byli sice ve finále Evropské ligy, v domácí soutěži ale propadli a skončili patnáctí.

Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 15:00
Chelsea Chelsea : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (0:0)
Sestavy:
Sánchez – R. James (C) (79. Gusto), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández (79. Santos) – P. Neto, Palmer, Gittens (54. Estêvão) – Pedro (73. Delap).
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Hughes (70. Lerma), Mitchell – I. Sarr, Eze (84. Devenny) – Mateta.
Náhradníci:
Jörgensen – Essugo, Fofana, George, Hato.
Náhradníci:
Benítez – Clyne, Édouard, Esse, J. Rak-Sakyi, Sosa, Cardines.
Žluté karty:
24. R. James, 75. Estêvão
Žluté karty:
28. Muñoz, 33. Mateta, 48. Hughes

Rozhodčí: England – Hussin, Howson

Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 15:00
Nottingham Nottingham : Brentford Brentford 3:1 (3:0)
Góly:
6. Wood
42. Ndoye
45+3. Wood
Góly:
78. Thiago
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (79. J. Silva), Gibbs-White (C) (84. Yates), Hudson-Odoi – Wood (79. I. Jesus).
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry (88. Hickey) – Jensen (69. J. Henderson), Jarmoljuk – Lewis-Potter (69. Onyeka), Milambo (46. Schade), Carvalho – Thiago.
Náhradníci:
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Boly, J. Cunha, Morato.
Náhradníci:
Valdimarsson – Ajer, Arthur, Peart-Harris, Roerslev.
Žluté karty:
53. N. Williams
Žluté karty:
52. Collins, 90. Hickey

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Počet diváků: 29949

Premier League
1. kolo 17. 8. 2025 17:30
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Arsenal Arsenal 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
13. Calafiori
Sestavy:
Bayındır – Yoro, Shaw, de Ligt – Dalot, Casemiro, Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo, M. Cunha – Mount.
Sestavy:
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Martinelli.
Náhradníci:
Heaton – Maguire, Zirkzee, Diallo, Ugarte, Heaven, Fredricson, Šeško, Mainoo.
Náhradníci:
Arrizabalaga – C. Mosquera, Timber, Trossard, Madueke, Nwaneri, Merino, Havertz, Lewis-Skelly.
Žluté karty:
Žluté karty:
42. Calafiori

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Lang

