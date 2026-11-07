ONLINE: Leeds vede nad Tottenhamem, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

Tottenham se po neúspěšném začátku sezony rozjel. Vyhrál tři utkání za sebou a s Leedsem prohrál naposledy v roce 2021. Domácí se mohou v případě výhry dostat před soupeře.
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První Arsenal usiluje o páté vítězství v řadě, v týdnu v Lize mistrů zdolal těsně 2:1 Slavii. V Londýně hraje nováček ligy Hull, který od konce srpna nevyhrál.
Zlepšující se Fulham hostí Newcastle. Domácí bodovali třikrát za sebou, naopak Newcastle je za očekáváním a prohrál tři z posledních čtyř zápasů.
Od 18.30 hraje Manchester City, který si nečekaně připsal dvě porážky v řadě. Teď hraje na Nottinghamu, který má nejhorší ofenzivu v lize a v posledních pěti utkáních prohrál čtyřikrát.
79. Okafor
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Longstaff, Tanaka (77. H. Wilson), Gudmundsson (46. Bard) – Calvert-Lewin, Nmecha (77. Okafor).
Kinský – Porro (65. Gallagher), van Hecke, van de Ven (C), Robertson – A. Gray, Tonali – Kudus, M. Fernandes (65. Bentancur), Tel (43. Solanke) – Marmúš (65. Kulusevski).
Zetterer – Aaronson, Bijol, Grujev, D. James, Rodon.
Gunter – B. Davies, Maddison, Senesi, Williams-Barnett.
22. Longstaff
15. van de Ven, 51. Porro
Rozhodčí: Brooks – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
Leno – Castagne, Affengruber, Bassey (C), Robinson – Berge, Charles – Bobb, J. King, Iwobi – García.
Horníček – Dedić, Thiaw, Burn (C), Hall – Steur, González – Murphy, Wissa, Barnes – Osula.
Lecomte – Andersen, Sessegnon, Tete, C. Palacios, Larsson, Ángel, Kevin, Muniz.
Pope – Livramento, Botman, Schär, Willock, M. Miley, Touré, Elanga, Fernandez-Pardo.
Rozhodčí: Jones – Beswick, AntrobusPřejít na online reportáž