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ONLINE: Leeds vede nad Tottenhamem, pak nastoupí Arsenal či Manchester City

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  13:59aktualizováno  15:12
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Střela Mathyse Tela na bránu Leedsu. | foto: AP

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Od 13.30 hraje Tottenham na Leedsu, v 16.00 nastoupí Arsenal proti Hullu a Fulham proti Newacastlu a v 18.30 vyzve Nottingham Manchester City. Každé utkání můžete sledovat v online reportáži.

Tottenham se po neúspěšném začátku sezony rozjel. Vyhrál tři utkání za sebou a s Leedsem prohrál naposledy v roce 2021. Domácí se mohou v případě výhry dostat před soupeře.

Sobotní zápasy Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě.

První Arsenal usiluje o páté vítězství v řadě, v týdnu v Lize mistrů zdolal těsně 2:1 Slavii. V Londýně hraje nováček ligy Hull, který od konce srpna nevyhrál.

Zlepšující se Fulham hostí Newcastle. Domácí bodovali třikrát za sebou, naopak Newcastle je za očekáváním a prohrál tři z posledních čtyř zápasů.

Od 18.30 hraje Manchester City, který si nečekaně připsal dvě porážky v řadě. Teď hraje na Nottinghamu, který má nejhorší ofenzivu v lize a v posledních pěti utkáních prohrál čtyřikrát.

Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 13:30
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Tottenham Tottenham 1:0 (0:0)
Góly:
79. Okafor
Góly:
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Longstaff, Tanaka (77. H. Wilson), Gudmundsson (46. Bard) – Calvert-Lewin, Nmecha (77. Okafor).
Sestavy:
Kinský – Porro (65. Gallagher), van Hecke, van de Ven (C), Robertson – A. Gray, Tonali – Kudus, M. Fernandes (65. Bentancur), Tel (43. Solanke) – Marmúš (65. Kulusevski).
Náhradníci:
Zetterer – Aaronson, Bijol, Grujev, D. James, Rodon.
Náhradníci:
Gunter – B. Davies, Maddison, Senesi, Williams-Barnett.
Žluté karty:
22. Longstaff
Žluté karty:
15. van de Ven, 51. Porro

Rozhodčí: Brooks – Ledger, Howson

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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 16:00
Arsenal Arsenal : Hull City Hull City 0:0 (-:-)
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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 16:00
Fulham Fulham : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leno – Castagne, Affengruber, Bassey (C), Robinson – Berge, Charles – Bobb, J. King, Iwobi – García.
Sestavy:
Horníček – Dedić, Thiaw, Burn (C), Hall – Steur, González – Murphy, Wissa, Barnes – Osula.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Sessegnon, Tete, C. Palacios, Larsson, Ángel, Kevin, Muniz.
Náhradníci:
Pope – Livramento, Botman, Schär, Willock, M. Miley, Touré, Elanga, Fernandez-Pardo.

Rozhodčí: Jones – Beswick, Antrobus

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Premier League
10. kolo 7. 11. 2026 18:30
Nottingham Nottingham : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
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