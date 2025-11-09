ONLINE: Newcastle a Villa vedou, v akci i Crystal Palace. Večer šlágr City - Liverpool

  16:12aktualizováno  16:12
Pět zápasů nabízí nedělní program 11. kola anglické fotbalové ligy. Hned čtyři mají výkop v 15 hodin, do akce jde Crystal Palace proti Brightonu, Newcastle na Brentfordu či Bournemouth s Aston Villou. Od 17.30 pak následuje šlágr mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.
Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu proti Bournemouthu.

Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu proti Bournemouthu. | foto: Reuters

Jaydee Canvot z Crystal Palace (vlevo) ve vzdušném souboji s Matsem Wiefferem z...
Jefferson Lerma z Crystal Palace (vlevo) a Yasin Ayari z Brightonu
Joelinton z Newcastlu si kryje míč před Jordanem Hendersonem z Brentfordu.
Lukas Nmecha z Leedsu se prosazuje v utkání s Nottinghamem.
Crystal Palace se v minulém kole po třech ztrátách vrátilo na vítěznou vlnu, na což chce navázat proti Brightonu, který naposledy zdolal Leeds 3:0.

Nedělní zápasy 11. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Právě s Crystal Palace prohrál Brentford, který teď vyzve další nepříjemný celek – Newcastle. Ten však zůstává v aktuální sezoně za očekáváním, a je dokonce o bod pozadu za svým nedělním soupeřem.

Za očekáváním zůstává i Aston Villa, které nevyšel zejména vstup do nového ročníku. Pak sice táhla v lize sérii čtyř vítězství v řadě, naposledy ovšem nestačila na Liverpool (0:2).

I Liverpool si prošel v posledních týdnech krizí a před minulým víkendem prohrál šest ze sedmi utkání napříč všemi soutěžemi. Pak ovšem zdolal Aston Villu a v týdnu si poradil i s Real Madrid (1:0) v Lize mistrů.

Navázat na to zkusí proti Manchesteru City, který naposledy porazil 3:1 Bournemouth a ve středu pak rozstřílel Dortmund 4:1. Těží zejména ze skvělé formy kanonýra Erlinga Haalanda.

Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Brighton Brighton 0:0 (0:0)
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton (66. Pino), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Lerma – Mateta.
Sestavy:
Verbruggen (C) – Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Rutter, Gómez – Welbeck.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Clyne, Devenny, Esse, Hughes, Sosa, Uche.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, De Cuyper, Knight, Kostoulas, Oriola, Tzimas, Veltman.
Žluté karty:
Žluté karty:
60. Baleba, 65. Rutter

Rozhodčí: Robinson – West, Scholes

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Newcastle United Newcastle United 1:1 (0:1)
Góly:
56. Schade
Góly:
27. H. Barnes
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey – Jarmoljuk, J. Henderson – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sestavy:
Pope – Burn, Botman, Thiaw, Trippier – Joelinton (24. J. Ramsey), Tonali, Guimarães (C) – H. Barnes, Woltemade, J. Murphy.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, Janelt, Carvalho, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.
Náhradníci:
Ramsdale – Elanga, Hall, Krafth, Lascelles, Miley, Schär, Willock.
Žluté karty:
63. Ouattara
Žluté karty:
49. Burn

Rozhodčí: Attwell

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Bournemouth Bournemouth 2:0 (2:0)
Góly:
28. Buendía
40. Amadou Onana
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Petrović – Truffert (63. Adlí), Senesi, Milosavljević, Smith (C) (10. Á. Jiménez, 46. Cook) – Scott (63. Christie), Adams – Semenyo, Kluivert (63. Kroupi), Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Barkley, Tielemans, Malen, Sancho, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Náhradníci:
W. Dennis – Brooks, Gannon-Doak, Diakité.
Žluté karty:
13. Rogers, 23. Kamara
Žluté karty:
27. Á. Jiménez, 38. Truffert

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Betts

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Leeds United Leeds United 1:1 (1:1)
Góly:
15. Sangaré
Góly:
13. Nmecha
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré (59. Yates), E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Domínguez (59. Hutchinson) – I. Jesus (59. Awoniyi).
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson – Ampadu (C) – Aaronson, Longstaff, Stach, Okafor – Nmecha.
Náhradníci:
Victor – Z. Abbott, J. Cunha, Kalimuendo, McAtee, Morato.
Náhradníci:
Darlow – Calvert-Lewin, Grujev, Harrison, D. James, Justin, Piroe, Struijk, Tanaka.
Žluté karty:
33. Sangaré, 41. Murillo
Žluté karty:

Rozhodčí: Gillett – Davies, Smart

Přejít na online reportáž
Premier League
11. kolo 9. 11. 2025 17:30
Manchester City Manchester City : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, S. Burt

Přejít na online reportáž
