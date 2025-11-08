ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Oba týmy bojují o pohárové příčky, kdo bude úspěšnější? V jedenáctém kole anglické Premier League hraje šestý Tottenham s osmým Manchesterem United. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Momentka z utkání mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Harry Maguire se snaží odstavit pronikajícího Wilsona Odoberta. | foto: Profimedia.cz

Tottenham naposledy porazil 4:0 dánskou Kodaň v Lize mistrů a blýskl se hlavně stoper Micky van de Ven svým sólem přes celé hřiště.

United nabrali nevídanou formu, neprohráli čtyři zápasy v řadě. Naposledy remizovali 2:2 v Nottinghamu, porazili však postupně Sunderland, Liverpool i Brighton.

I díky tomu jsou zpátky v bojích o evropské poháry, do kterých by Anglie mohla vyslat opět minimálně šest zástupců. Oba týmy se naposledy střetly v květnovém finále Evropské ligy, které ovládl Tottenham.

V sobotu hraje také West Ham s reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem, doma hostí Burnley. Osmnáctý celek tabulky naposledy vyhrál 3:1 nad Leedsem a třetí trefu přidával právě Souček, který je jeden gól od vyrovnání českého střeleckého rekordu Patrika Bergera.

Od 16 hodin hraje také lídr tabulky Arsenal, který se představí v Sunderlandu, nebo Everton s Fulhamem.

Večer je na řadě duel Chelsea s Wolverhamptonem, za nějž hraje český obránce Ladislav Krejčí. Ten byl v pátek vynechán z reprezentační nominace na listopadový sraz.

Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 13:30
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Spence – Palhinha, P. Sarr – Johnson, Simons, Richarlison – Kolo Muani.
Sestavy:
Lammens – de Ligt, Maguire, Shaw – Mazráwí, Casemiro, B. Fernandes (C), Dorgu – Diallo, M. Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Kinský – Bentancur, Danso, Odobert, Scarlett, Tel, Udogie, Rowswell, Akhamrich.
Náhradníci:
Bayındır – Dalot, Heaven, Mount, Šeško, Ugarte, Yoro, Zirkzee, Fletcher.
Žluté karty:
29. Johnson
Žluté karty:

Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Jones

Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 16:00
West Ham West Ham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kitchen – Holmes, Smith

Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 18:30
Sunderland AFC Sunderland AFC : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Premier League
11. kolo 8. 11. 2025 16:00
Everton Everton : Fulham Fulham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Madley – Hopton, Meredith

