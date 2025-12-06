ONLINE: Arsenal hraje na Aston Ville, pak v akci Chelsea, City, Tottenham či Liverpool

Autor: ,
  13:26aktualizováno  13:26
Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už ve 13.30 nastoupí vedoucí Arsenal na půdě rozjeté Aston Villy, v 16 hodin pak půjdou do akce třeba Chelsea, Manchester City či Tottenham a od 18.30 hraje Liverpool na Leedsu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Noni Madueke se usmívá po úvodní brance Mikela Merina. | foto: Reuters

Arsenal aktuálně vede ligu o pět bodů, teď ho ale čeká nepříjemný soupeř. Aston Villa se po mizerném vstupu do sezony zmátořila, momentálně je třetí a právě na londýnský celek ztrácí šest bodů. Zvládne se mu přiblížit?

Sobotní zápasy 15. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

V nejlepší čtyřce se nadále drží Manchester City a Chelsea. City čeká rozjetý nováček ze Sunderlandu, Chelsea pro změnu vyzve Bournemouth, jenž po povedeném startu zažívá úpadek formy.

Úpadek formy potkal také Tottenham, úterního soupeře Slavie v Lize mistrů. Klesl až na jedenáctou příčku a má stejně bodů (19) jako jeho sobotní soupeř Brentford.

19 bodů má i Newcastle, který hraje s Burnley, předposledním týmem ligy. Posledním zápasem od 16 hodin je střet Evertonu s Nottinghamem.

V 18.30 pak nastoupí obhájce titulu Liverpool, který se však v posledních týdnech trápí. I tak je proti nováčkovi z Leedsu jasným favoritem.

Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 13:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Arsenal Arsenal 1:0 (-:-)
Góly:
36. Cash
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Sestavy:
Raya – White, Timber, Hincapié, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Eze.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Buendía, Digne, García, Malen, Sancho, Bogarde, Hemmings.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Gyökeres, Martinelli, Trossard, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly, Salmon.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 16:00
Manchester City Manchester City : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 16:00
Tottenham Tottenham : Brentford Brentford 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jones – Davies, Gill

Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 16:00
Newcastle United Newcastle United : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 16:00
Everton Everton : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
15. kolo 6. 12. 2025 18:30
Leeds United Leeds United : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.