ONLINE: Leeds srovnal na Sunderlandu, pak derby Crystal Palace s Tottenhamem

  15:58aktualizováno  16:23
Nedělní program anglické fotbalové ligy nabízí zbylé dva zápasy 18. kola. Od 15 hodin se v souboji dvou nováčků střetnou Sunderland a Leeds, v 17.30 pak bude následovat londýnské derby mezi Crystal Palace a Tottenhamem. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Brankář Lucas Perri z Leedsu se marně natahuje po střele Simona Adingry ze...

Brankář Lucas Perri z Leedsu se marně natahuje po střele Simona Adingry ze Sunderlandu. | foto: AP

Brenden Aaronson z Leedsu (vlevo) a Lutsharel Geertruida ze Sunderlandu
Záložník Chris Rigg ze Sunderlandu vede míč před Gabrielem Gudmundssonem z...
Sunderlandský útočník Simon Adingra se raduje ze svého gólu.
Sunderlandský útočník Simon Adingra uniká s míčem Brendenu Aaronsonovi z Leedsu.
6 fotografií

Sunderland a Leeds jsou po postupu zpět mezi elitu ve zcela odlišné pozici. Zatímco Sunderland překvapuje defenzivně vyspělými výkony a je sedmý, Leeds se pohybuje u pásma sestupu.

Nedělní program 18. kola Premier League ONLINE

Utkání sledujeme minutu po minutě

Aktuálně však táhne sérii čtyř zápasů bez porážky, v nichž získal osm bodů a naposledy překvapivě vysoko porazil Crystal Palace (4:1).

Crystal Palace chce proti Tottenhamu odčinit dvě porážky v řadě. Kromě Leedsu nestačil předtím ani na Manchester City a aktuálně je devátý. Má však o čtyři body víc než čtrnáctý Tottenham, který se trápí. Dokáže se probrat v derby?

Většina zápasů 18. kola se hrála v sobotu. Arsenal zvládl duel s Brightonem (2:1) a udržel se na čele před Manchesterem City. Třetí je Aston Villa, která po obratu zdolala Chelsea (2:1). Tu vystřídal na čtvrté příčce Liverpool.

Premier League
18. kolo 28. 12. 2025 15:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Leeds United Leeds United 1:1 (1:0)
Góly:
28. Adingra
Góly:
47. Calvert-Lewin
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin – Xhaka, Geertruida – Rigg, Le Fée, Adingra – Brobbey.
Sestavy:
Perri – Rodon (30. Tanaka), Bijol, Struijk – Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson – Okafor, Calvert-Lewin.
Náhradníci:
A. Patterson – Hjelde, H. Jones, Neil, Mayenda, Mundle, Isidor.
Náhradníci:
Darlow – Bornauw, Justin, Grujev, Piroe, Nmecha, Harrison, Gnonto.
Žluté karty:
61. Hume
Žluté karty:

Rozhodčí: Tony Harrington – Steven Meredith, Alistair Nelson

Přejít na online reportáž
Premier League
18. kolo 28. 12. 2025 17:30
Crystal Palace Crystal Palace : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
