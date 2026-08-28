ONLINE: C. Palace - Manchester City 0:1, hosté o půli vedou, prosadil se Haaland

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  21:22aktualizováno  21:50
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Erling Haaland se trefuje poprvé v nové sezoně Premier League. | foto: Reuters

Program druhého kola anglické fotbalové ligy startuje páteční předehrávkou. Manchester City hraje na půdě Crystal Palace, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

City vede od nové sezony trenér Maresca, jenž nahradil Guardiolu. A v prvním zápase se jeho svěřenci pořádně zapotili, Bournemouth porazili těsně 2:1 po obratu v závěru.

Crystal Palace pro změnu vstoupil do nového ročníku porážkou 0:2 na Evertonu.

Mimochodem, v pátek se londýnský klub dozvěděl, že bude v rámci hlavní fáze Evropské ligy hrát doma se Spartou.

Premier League
2. kolo 28. 8. 2026 21:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Haaland
Sestavy:
Henderson (C) – Canvot, Richards, Tomijasu – Chalaili, Kamada, Wharton, Mitchell – Nketiah, Pino – Larsen.
Sestavy:
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Anderson, Guéhi – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland.
Náhradníci:
Benítez – Muñoz, Mingueza, Lerma, Hughes, McNeil, Guessand, Disasi, Gozo.
Náhradníci:
Rulli – Ajt-Núrí, Reis, Braithwaite, Kovačić, Echeverri, Búaddí, McAidoo, Lewis.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Cherki

Rozhodčí: Madley – Betts, Holmes

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