ONLINE: C. Palace - Manchester City 0:1, hosté o půli vedou, prosadil se Haaland

City vede od nové sezony trenér Maresca, jenž nahradil Guardiolu. A v prvním zápase se jeho svěřenci pořádně zapotili, Bournemouth porazili těsně 2:1 po obratu v závěru.
Crystal Palace pro změnu vstoupil do nového ročníku porážkou 0:2 na Evertonu.
Mimochodem, v pátek se londýnský klub dozvěděl, že bude v rámci hlavní fáze Evropské ligy hrát doma se Spartou.
Crystal Palace : Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Haaland
17. Haaland
Sestavy:
Henderson (C) – Canvot, Richards, Tomijasu – Chalaili, Kamada, Wharton, Mitchell – Nketiah, Pino – Larsen.
Henderson (C) – Canvot, Richards, Tomijasu – Chalaili, Kamada, Wharton, Mitchell – Nketiah, Pino – Larsen.
Sestavy:
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Anderson, Guéhi – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland.
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Gvardiol, O'Reilly – Anderson, Guéhi – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland.
Náhradníci:
Benítez – Muñoz, Mingueza, Lerma, Hughes, McNeil, Guessand, Disasi, Gozo.
Benítez – Muñoz, Mingueza, Lerma, Hughes, McNeil, Guessand, Disasi, Gozo.
Náhradníci:
Rulli – Ajt-Núrí, Reis, Braithwaite, Kovačić, Echeverri, Búaddí, McAidoo, Lewis.
Rulli – Ajt-Núrí, Reis, Braithwaite, Kovačić, Echeverri, Búaddí, McAidoo, Lewis.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Cherki
33. Cherki
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