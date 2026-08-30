ONLINE: Gólová přestřelka mezi Chelsea a Brightonem, hrát bude Manchester United

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  16:42aktualizováno  16:58
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Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Romeo Lavia.

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Romeo Lavia. | foto: AP

Pedro Neto z Chelsea (vpravo) a Ferdi Kadioglu z Brightonu
Joao Pedro z Chelsea si hlídá míč před Lukou Vuškovičem z Brightonu.
Útočník Joao Pedro z Chelsea překonává brankáře Barta Verbruggena z Brightonu.
Pedro Neto z Chelsea slaví se spoluhráčem Morganem Rogersem gól proti Brightonu.
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Hned sedm golů viděli fanoušci v zápase druhého kola anglické Premier League mezi Chelsea a Brightonem, Londýňané nakonec triumfovali 4:3. Nedělní program nabídnul i zápas Leedsu s Brentfordem, který skončil1:1. První výhru v sezoně slaví Sunderland, který doma porazil Fulham 1:0. Od 17.30 hraje Manchester United na Old Trafford proti nováčkovi z Ipswiche. Zápas sledujte v podrobné online reportáži.

Chelsea nově vede trenér Alonso, který prožil vítěznou premiéru na půdě Fulhamu (3:2).

Teď ale jeho svěřence čeká rozjetý Brighton, který v prvním kole deklasoval Aston Villu 4:0 a ve čtvrtek oslavil postup do Konferenční ligy, kde mimochodem v hlavní fázi zavítá i do Jablonce.

Zápasy 2. kola anglické Premier League ONLINE

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Na přesvědčivé vítězství chce navázat také Brentford, jenž si poradil s Tottenhamem 3:0. V týdnu navíc jeho kádr posílil exslávista Malick Diouf z West Hamu. Leeds před týdnem vyhrál na Nottinghamu.

Naopak Sunderland zkusí stejně jako Fulham získat své první body, před týdnem totiž nestačil na Ipswich (1:2).

Nováček chce na výhru navázat proti Manchesteru United, který má co napravovat – prohrál totiž proti Hullu, jinému postupujícímu ze druhé ligy.

Program druhého kola uzavře pondělní dohrávka mezi mistrovským Arsenal a Aston Villou.

Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
Chelsea Chelsea : Brighton Brighton 4:3 (3:1)
Góly:
4. Lavia
14. Neto
32. Pedro
74. C. Palmer
Góly:
36. Yalcouyé
63. Pedro (vla.)
90+6. Groß
Sestavy:
Martínez – Fofana (68. Acheampong), Lacroix, Colwill (C) (72. Chavarría) – Gusto, C. Palmer, Lavia (68. R. James), Hato – Neto (68. Caicedo, 82. Barco), Rogers – Pedro.
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Wieffer (81. Costinha), Groß – Gómez, Yalcouyé (74. Osman), De Cuyper – Kostoulas (81. David).
Náhradníci:
Penders – Estêvão, Gittens, Welbeck.
Náhradníci:
Steele – O'Riley, Struijk, Hadžám, Cozier-Duberry, Oriola.
Žluté karty:
55. Fofana
Žluté karty:
70. Dunk, 89. Boscagli, 90+1. Costinha

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
Leeds United Leeds United : Brentford Brentford 1:1 (0:1)
Góly:
79. Calvert-Lewin
Góly:
41. Schade
Sestavy:
Trafford – Rodon (34. Elvedi), Bijol (46. Tanaka), Muharemović – Bogle (68. D. James), Ampadu (C), Stach, Justin – Aaronson (46. H. Wilson), Okafor (69. Nmecha) – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Kelleher – Kayode (88. C. Wilson), Ajer, Collins (C), Lewis-Potter (88. Diouf) – M. Sangaré, Janelt – Schade (88. Hickey), Damsgaard (69. Jarmoljuk), Anthony (61. D. Ouattara) – Thiago.
Náhradníci:
Cairns – Gnonto, Gudmundsson, Longstaff.
Náhradníci:
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Schuster.
Žluté karty:
Žluté karty:
30. Anthony, 74. Ajer, 76. Janelt, 90+3. Collins

Rozhodčí: Harrington – Ledger, Howson

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Fulham Fulham 1:0 (0:0)
Góly:
75. Isidor
Góly:
Sestavy:
Roefs – Meunier, Mukiele, Ballard, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Hume, Le Fée (90. Mundle), Angulo (65. Diarra, 83. Rigg) – Brobbey (65. Isidor).
Sestavy:
Leno – Castagne (68. Sessegnon), Andersen, Bassey (C), Robinson – Berge (83. Kevin), Iwobi – Bobb (68. Charles), J. King, C. Palacios (77. Smith Rowe) – García.
Náhradníci:
Ellborg – Alderete, O'Nien, Tálibí, Ahoka.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Reed, Muniz, Zepa.
Žluté karty:
Žluté karty:
35. Andersen, 59. C. Palacios

Rozhodčí: Salisbury – Antrobus, James

Počet diváků: 46781

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 17:30
Manchester United Manchester United : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Mainoo, Tielemans – Mbeumo, B. Fernandes (C), Rashford – M. Cunha.
Sestavy:
Scherpen – O'Shea, Diop, Greaves, Davis – Núñez, Lukić – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Náhradníci:
Darlow – Santos, Dorgu, Heaven, Lacey, Mazráwí, Šeško, Yoro, Zirkzee.
Náhradníci:
Walton – Akpom, Clarke, Egeli, Furlong, Kipré, McAteer, A. Ouattara, E. Palacios.

Rozhodčí: Pawson – Wilkes, Madley

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