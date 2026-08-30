ONLINE: Gólová přestřelka mezi Chelsea a Brightonem, hrát bude Manchester United

Chelsea nově vede trenér Alonso, který prožil vítěznou premiéru na půdě Fulhamu (3:2).
Teď ale jeho svěřence čeká rozjetý Brighton, který v prvním kole deklasoval Aston Villu 4:0 a ve čtvrtek oslavil postup do Konferenční ligy, kde mimochodem v hlavní fázi zavítá i do Jablonce.
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Na přesvědčivé vítězství chce navázat také Brentford, jenž si poradil s Tottenhamem 3:0. V týdnu navíc jeho kádr posílil exslávista Malick Diouf z West Hamu. Leeds před týdnem vyhrál na Nottinghamu.
Naopak Sunderland zkusí stejně jako Fulham získat své první body, před týdnem totiž nestačil na Ipswich (1:2).
Nováček chce na výhru navázat proti Manchesteru United, který má co napravovat – prohrál totiž proti Hullu, jinému postupujícímu ze druhé ligy.
Program druhého kola uzavře pondělní dohrávka mezi mistrovským Arsenal a Aston Villou.
4. Lavia
14. Neto
32. Pedro
74. C. Palmer
36. Yalcouyé
63. Pedro (vla.)
90+6. Groß
Martínez – Fofana (68. Acheampong), Lacroix, Colwill (C) (72. Chavarría) – Gusto, C. Palmer, Lavia (68. R. James), Hato – Neto (68. Caicedo, 82. Barco), Rogers – Pedro.
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Wieffer (81. Costinha), Groß – Gómez, Yalcouyé (74. Osman), De Cuyper – Kostoulas (81. David).
Penders – Estêvão, Gittens, Welbeck.
Steele – O'Riley, Struijk, Hadžám, Cozier-Duberry, Oriola.
55. Fofana
70. Dunk, 89. Boscagli, 90+1. Costinha
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
79. Calvert-Lewin
41. Schade
Trafford – Rodon (34. Elvedi), Bijol (46. Tanaka), Muharemović – Bogle (68. D. James), Ampadu (C), Stach, Justin – Aaronson (46. H. Wilson), Okafor (69. Nmecha) – Calvert-Lewin.
Kelleher – Kayode (88. C. Wilson), Ajer, Collins (C), Lewis-Potter (88. Diouf) – M. Sangaré, Janelt – Schade (88. Hickey), Damsgaard (69. Jarmoljuk), Anthony (61. D. Ouattara) – Thiago.
Cairns – Gnonto, Gudmundsson, Longstaff.
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Schuster.
30. Anthony, 74. Ajer, 76. Janelt, 90+3. Collins
Rozhodčí: Harrington – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
75. Isidor
Roefs – Meunier, Mukiele, Ballard, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Hume, Le Fée (90. Mundle), Angulo (65. Diarra, 83. Rigg) – Brobbey (65. Isidor).
Leno – Castagne (68. Sessegnon), Andersen, Bassey (C), Robinson – Berge (83. Kevin), Iwobi – Bobb (68. Charles), J. King, C. Palacios (77. Smith Rowe) – García.
Ellborg – Alderete, O'Nien, Tálibí, Ahoka.
Lecomte – Cuenca, Reed, Muniz, Zepa.
35. Andersen, 59. C. Palacios
Rozhodčí: Salisbury – Antrobus, James
Počet diváků: 46781Přejít na online reportáž
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Mainoo, Tielemans – Mbeumo, B. Fernandes (C), Rashford – M. Cunha.
Scherpen – O'Shea, Diop, Greaves, Davis – Núñez, Lukić – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Darlow – Santos, Dorgu, Heaven, Lacey, Mazráwí, Šeško, Yoro, Zirkzee.
Walton – Akpom, Clarke, Egeli, Furlong, Kipré, McAteer, A. Ouattara, E. Palacios.
Rozhodčí: Pawson – Wilkes, MadleyPřejít na online reportáž