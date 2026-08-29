ONLINE: Liverpool ztratil s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

Bournemouth, soupeř Plzně i Sparty pro Evropskou ligu, na úvod nové sezony prohrál, když na půdě Manchesteru City přišel o vedení (1:2). Teď ho čeká Everton, jenž minulý týden vyhrál 2:0 nad Crystal Palace.
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2:0 uspěl také Hull, jenž si senzačně poradil s Manchesterem United. Jeho soupeř ve druhém kole, další z nováčků Coventry, nestačil na mistrovský Arsenal (0:3).
Stejným výsledkem prohrál Tottenham, který s Kinským v bráně nestačil na Brentford. Jak si povede proti Newcastlu?
Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli a nakonec 2. kolo uzavře pondělní dohrávka mezi Aston Villou a Arsenalem.
Liverpool opět ztratil
Liverpoolu po remíze s Nottinghamem Forest připsal druhý bod do tabulky. Stejně jako v prvním kole minulý víkend na hřišti Newcastlu musel dvakrát dotahovat. Poslední vyrovnávací trefu tentokrát zaznamenal osm minut před koncem španělský křídelník Víctor Muňoz.
Liverpool v minulých dvou domácích zápasech v posledních dvou letech s Nottinghamem vždy prohrál a ke třetí vzájemné porážce na Anfieldu za sebou neměl daleko. Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Liverpool odpověděl Wirtzovým gólem, jenže brance německého útočníka předcházel Frimpongův ofsajd a VAR ji odvolal. Vyrovnání se tak svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali až po hodině hry, kdy byl na konci gólové akce po sérii přihrávek a Gakpově centru švédský útočník Isak, skórující do prázdné branky.
Deset minut nato vrátil Nottinghamu vedení proměněnou penaltou Gibbs-White, Muňozova trefa po rychlém obtočení s míčem ve vápně ale na konci znamenala dělbu bodů. Oba týmy na první výhru v ligovém ročníku stále čekají.
60. Isak
82. V. Muñoz
24. Ndoye
70. Gibbs-White
Alisson – Frimpong (71. Gravenberch), Jacquet (77. Araújo), van Dijk (C), Kerkez (71. Tsimikas) – Szoboszlai, Mac Allister (77. Nyoni) – V. Muñoz, Wirtz, Gakpo (71. Ngumoha) – Isak.
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina (86. Netz), Schlager, McAtee (90+2. Hudson-Odoi), Williams – Ndoye (66. Delap), Gibbs-White (C) – I. Jesus (90+2. Domínguez).
Mamardašvili – Endó, Koumas, McConnell.
Victor – Z. Abbott, Diomande, Wood, Yates.
54. V. Muñoz, 58. Wirtz, 69. Alisson, 79. Araújo
44. I. Jesus, 50. Aina
Rozhodčí: Barrott – Nunn, SmithPřejít na online reportáž
Petrović – Smith (C), Silva, Hill, Truffert – Scott, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Pickford – Röhl, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner – George, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Di Gregorio – Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Adams, Diakité, Jebbison, Rodríguez.
Travers – Keane, Beto, O'Brien, Dibling, Brennan Johnson, Alcaráz, Hackney, Iroegbunam.
21. Scott, 23. Smith
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, TaylorPřejít na online reportáž
Rushworth – van Ewijk, Thomas, Amenda, Jay Dasilva – Yirenkyi, Grimes (C) – Tchaouna, Rudoni, Mason-Clark – Awoniyi.
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Bellúmí, Slater, Morita, Stroud – McBurnie.
Bentley – Sakamoto, Simms, Kitching, Latibeaudiere, Thomas-Asante, Torp, Hamer, Pinnock.
Phillips – Millar, Hjertø-Dahl, McNair, Drameh, Herrington, Targett, Gourna-Douath, Cho.
10. Coyle
Rozhodčí: Smith – Wood, LongPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bankes – Hussin, HoptonPřejít na online reportáž