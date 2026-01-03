ONLINE: Aston Villa zvyšuje, pak West Ham vyzve Wolverhampton. Večer Arsenal

Aston Villa v úterý přišla o svou vítěznou sérii, když na půdě Arsenalu prohrála vysoko 1:4. Přesto zůstává třetí a pokud zvítězí nad Nottinghamem, minimálně do neděle se posune na druhé místo.
Pro české fanoušky je zajímavý souboj Wolverhamptonu, za nějž nastupuje Ladislav Krejčí, s West Hamem, v jehož kádru je Tomáš Souček, byť ten v posledních týdnech pouze naskakuje z lavičky.
Oba týmy se pohybují v zóně sestupu, West Ham je osmnáctý a Wolverhampton se třemi body beznadějně poslední – naposledy však uhrál remízu na půdě Manchesteru United (1:1), kterou vystřelil právě Krejčí. Dočká se se spoluhráči konečně první výhry?
Mezi West Hamem a Wolverhamptonem je v tabulce ještě Burnley, které hraje také od 16 hodin proti Brightonu. V 18.30 si pak svou pozici na čele chce upevnit Arsenal, který čeká Bournemouth.
Zbylých šest zápasů 20. kola je na programu v neděli.
45+1. Watkins
49. McGinn
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Victor – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Bakwa, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Bizot – Bogarde, Digne, García, Hemmings, Jimoh, Malen, Sancho, Carroll.
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Savona, Zinčenko.
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bankes – Mainwaring, AntrobusPřejít na online reportáž