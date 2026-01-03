ONLINE: Aston Villa zvyšuje, pak West Ham vyzve Wolverhampton. Večer Arsenal

Autor: ,
  14:05aktualizováno  14:43
Čtyři zápasy nabízí sobotní program 20. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 nastoupí Aston Villa proti Nottinghamu, v 16 hodin se pak střetne Wolverhampton s West Hamem a ve stejný čas nastoupí Brighton proti Burnley. V 18.30 vyzve Arsenal Bournemouth. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Obránce Murillo a brankář John Victor z Nottingham Forest zasahují proti střele Ollie Watkinse z Aston Villy. | foto: Reuters

Aston Villa v úterý přišla o svou vítěznou sérii, když na půdě Arsenalu prohrála vysoko 1:4. Přesto zůstává třetí a pokud zvítězí nad Nottinghamem, minimálně do neděle se posune na druhé místo.

Sobotní zápasy 20. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Pro české fanoušky je zajímavý souboj Wolverhamptonu, za nějž nastupuje Ladislav Krejčí, s West Hamem, v jehož kádru je Tomáš Souček, byť ten v posledních týdnech pouze naskakuje z lavičky.

Oba týmy se pohybují v zóně sestupu, West Ham je osmnáctý a Wolverhampton se třemi body beznadějně poslední – naposledy však uhrál remízu na půdě Manchesteru United (1:1), kterou vystřelil právě Krejčí. Dočká se se spoluhráči konečně první výhry?

Mezi West Hamem a Wolverhamptonem je v tabulce ještě Burnley, které hraje také od 16 hodin proti Brightonu. V 18.30 si pak svou pozici na čele chce upevnit Arsenal, který čeká Bournemouth.

Zbylých šest zápasů 20. kola je na programu v neděli.

Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 13:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Nottingham Nottingham 2:0 (1:0)
Góly:
45+1. Watkins
49. McGinn
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Victor – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Bakwa, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Náhradníci:
Bizot – Bogarde, Digne, García, Hemmings, Jimoh, Malen, Sancho, Carroll.
Náhradníci:
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Savona, Zinčenko.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Mainwaring, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 16:00
Brighton Brighton : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 18:30
Bournemouth Bournemouth : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.