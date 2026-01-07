ONLINE: Hraje se vložené kolo anglické ligy. V akci City, Chelsea, United i Wolves

Pro Manchester City i Aston Villu, které mají v tabulce stejně bodů na druhém, resp. třetím místě, jde o šanci jak se aspoň na chvíli dotáhnout na vedoucí Arsenal, jenž má šestibodový náskok před svou čtvrteční dohrávkou.
City doma hrají s Brightonem, zatímco Aston Villa bojuje na Crystal Palace.
Pro české fanoušky je důležitý i zápas Evertonu s posledním Wolverhamptonem. Ten o víkendu poprvé v ligové sezoně zvítězil, když porazil 3:0 trápící se West Ham. K záchraně mu ale chybí propastných patnáct bodů.
Pozornost padá také na utkání Manchesteru United v Burnley. Hosté v pondělí vyhodili kouče Rúbena Amorima a ve středečním zápase je vede dočasný trenér Darren Fletcher.
V akci je také pátá Chelsea, která hraje nedaleko na Fulhamu, Brentford hostí nováčka ze Sunderlandu, Bournemouth soupeří s Tottenhamem a Newcastle s Leedsem.
17. Keane
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Armstrong, Iroegbunam, Garner – McNeil, Barry, Grealish.
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Arias, J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Travers, T. King – N. Patterson, Aznou, Welch, Campbell, Dibling, Röhl, Beto.
Johnstone – Doherty, Wolfe, André, Chirewa, López, Ojinnaka, Strand Larsen.
Rozhodčí: T. Kirk – A. Holmes, S. LongPřejít na online reportáž
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Alleyne, Aké – N. González – B. Silva (C), Reijnders, Foden, Doku – Haaland.
Verbruggen – Hinshelwood, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Ayari, Groß – Mitoma, Gómez, De Cuyper – Rutter.
Trafford – Cherki, Heskey, Lewis, McAidoo, Mfuni, Mukasa, O'Reilly, Rodri.
Steele – Boscagli, Coppola, Gruda, Howell, Milner, Tasker, Watson, Welbeck.
29. Dunk
Rozhodčí: Bramall – Davies, WilkesPřejít na online reportáž
D. Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Digne – Kamara, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Sancho – Watkins.
Benítez – Benamar, Drakes-Thomas, B. Casey, Rodney, C. Richards, Sosa, Uche, King.
Bizot – Bogarde, García, Buendía, Hemmings, Jimoh, Torres, Maatsen, Malen.
Rozhodčí: Madley – Cook, ScholesPřejít na online reportáž
Dúbravka – Laurent, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards – Medžbrí, Broja.
Lammens – Dalot, Heaven, L. Martínez, Shaw – Ugarte, Casemiro – Dorgu, B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
Weiß – Anthony, A. Barnes, Bruun Larsen, Hartman, Ekdal, Foster, Tchaouna, Sonne.
Bayındır – Zirkzee, Mount, Yoro, Maguire, Mainoo, Malacia, J. Fletcher, Lacey.
Rozhodčí: Attwell – Betts, WoodPřejít na online reportáž
Leno – Diop, Andersen, Cuenca – Castagne, Berge, Cairney (C), Robinson – H. Wilson, Smith Rowe – R. Jiménez.
Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos (28. Hato) – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Lecomte – Amissah, Kevin, Kusi-Asare, Lukić, Reed, Ridgeon, Sessegnon, A. Traoré.
Jörgensen – Acheampong, Estêvão, Fofana, Garnacho, Gittens, R. James, Pedro.
26. trenér Silva
24. Fernández, 25. Adarabioyo, 25. Palmer
22. Cucurella
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž
22. Evanilson
5. Tel
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Semenyo, Tavernier, Kroupi – Evanilson.
Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Tel, Bergvall, Simons – Kolo Muani.
Forster – Diakité, Milosavljević, Rees-Dottin, Smith, Soler, Ünal, Brooks, Adlí.
Kinský – Danso, Davies, Drăgușin, A. Gray, Odobert, Scarlett, Williams-Barnett, Richarlison.
Rozhodčí: Darren England – Scott Ledger, Akil HowsonPřejít na online reportáž
Pope – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – H. Barnes, Woltemade, A. Gordon.
Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Justin, Grujev, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Aaronson – Calvert-Lewin.
Ramsdale – Trippier, Botman, Wissa, Livramento, J. Murphy, Willock, A. Murphy, J. Ramsey.
Darlow – Piroe, Nmecha, Okafor, Harrison, Tanaka, Bornauw, Byram, Gnonto.
Rozhodčí: Salisbury – Perry, HatzidakisPřejít na online reportáž
.
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Lewis-Potter, Schade – Thiago.
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete – Geertruida, Xhaka (C), Rigg – Le Fée, Adingra – Brobbey.
Valdimarsson – Hickey, van den Berg, Pinnock, J. Henderson, Nelson, Damsgaard, Peart-Harris, Donovan.
A. Patterson – Cirkin, Neil, Mayenda, O'Nien, Mundle, Hjelde, H. Jones, Tutěrov.
Rozhodčí: Donohue – Smith, MeredithPřejít na online reportáž