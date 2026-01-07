Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Autor: ,
  7:35aktualizováno  7:35
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho hlavičce si dal vlastní gól Murillo, ale hosté zápas otočili. V 89. minutě rozhodl z penalty Morgan Gibbs-White.
Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti West Hamu. | foto: Reuters

Hráči West Hamu se radují z branky proti Nottinghamu. Vpravo je Tomáš Souček.
Gól Nottinghamu oslavují Nicolás Domínguez (vlevo) a Elliot Anderson.
Hlavička Tomáše Součka, která předcházela vlastnímu gólu Murilla.
Pablo z West Hamu střílí na branku Nottinghamu.
7 fotografií

Utkání bylo pikantní pro domácího trenéra Nuna Espírita Santa, jenž sezonu začal v Nottinghamu, ale po nepovedeném úvodu a neshodách s majitelem byl odvolán a následně nahradil Grahama Pottera, který chvíli po něm skončil právě ve West Hamu.

West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.

West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.

Premier League
21. kolo 6. 1. 2026 21:00
West Ham West Ham : Nottingham Nottingham 1:2 (1:0)
Góly:
13. Murillo (vla.)
Góly:
55. Domínguez
89. Gibbs-White
Sestavy:
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Mavropanos, Scarles (63. Mayers) – M. Fernandes (80. Potts), Souček – Bowen (C), Paquetá (63. Felipe), Summerville – Castellanos.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Hutchinson (46. Bakwa, 90+2. Morato), Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
Hermansen – Earthy, Kanté, Kilman, Magassa, Rodríguez.
Náhradníci:
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Kalimuendo, McAtee, Luiz, Savona.
Žluté karty:
61. Todibo, 70. Espirito Santo, 90+4. Walker-Peters, 90+6. Mavropanos
Žluté karty:

Rozhodčí: Harrington – Hussin, Masseyová-Elissová

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.