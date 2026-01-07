Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Utkání bylo pikantní pro domácího trenéra Nuna Espírita Santa, jenž sezonu začal v Nottinghamu, ale po nepovedeném úvodu a neshodách s majitelem byl odvolán a následně nahradil Grahama Pottera, který chvíli po něm skončil právě ve West Hamu.
West Ham vedl díky vlastní brance Murilla, který tečoval do sítě Součkovu hlavičku po rohovém kopu. Hosté ale po přestávce skóre otočili. V 55. minutě vyrovnal Nicolas Domínguez a minutu před koncem z penalty rozhodl kapitán Nottinghamu Morgan Gibbs-White.
West Ham tak přišel o důležité body v boji o záchranu. Londýnský celek ztrácí na 18. místě, které jako první znamená sestup do druhé ligy, na sedmnáctý Nottingham sedm bodů.
13. Murillo (vla.)
55. Domínguez
89. Gibbs-White
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Mavropanos, Scarles (63. Mayers) – M. Fernandes (80. Potts), Souček – Bowen (C), Paquetá (63. Felipe), Summerville – Castellanos.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Hutchinson (46. Bakwa, 90+2. Morato), Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Hermansen – Earthy, Kanté, Kilman, Magassa, Rodríguez.
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Kalimuendo, McAtee, Luiz, Savona.
61. Todibo, 70. Espirito Santo, 90+4. Walker-Peters, 90+6. Mavropanos
Rozhodčí: Harrington – Hussin, Masseyová-ElissováPřejít na online reportáž