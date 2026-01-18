ONLINE: Wolverhampton i s Krejčím čelí Newcastlu, pak Aston Villa s Evertonem

Po sobotní náloži sedmi zápasů jsou v neděli v Premier League na programu jen dvě utkání. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím od 15.00 hostí Newcastle. Od 17.30 hraje Aston Villa proti Evertonu. Oba duely můžete sledovat v online reportážích.
Wolverhampton sice z posledních tří zápasů vytěžil pět bodů a poprvé vyhrál, ale záchraně se ani tak nepřiblížil. Bodovaly totiž i týmy, které jsou těsně nad sestupovými příčkami. Na Nottingham proto ztrácí propastných patnáct bodů, což v sedmnácti kolech sotva stáhne.

Jeho nedělní soupeř Newcastle má solidní formu, třikrát za sebou vyhrál a čtvrtému Liverpoolu se přiblížil na čtyři body.

Aston Villa, překvapení sezony, se může dostat na druhou příčku před Manchester City, který v sobotu prohrál městské derby s United. Proti Evertonu, týmu s nevyrovnanými výkony i výsledky, je favoritem.

Premier League
22. kolo 18. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Newcastle United Newcastle United 0:0 (0:0)
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, André, J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – H. Barnes, Woltemade, A. Gordon.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Strand Larsen, Arias, Agbadou, Lima, R. Gomes, López.
Náhradníci:
Ramsdale – Wissa, Elanga, Willock, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar, Neave, Miley.

Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith

Premier League
22. kolo 18. 1. 2026 17:30
Aston Villa Aston Villa : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Harrington – Meredith, Massey-Ellisová.

