ONLINE: Wolverhampton i s Krejčím čelí Newcastlu, pak Aston Villa s Evertonem

Wolverhampton sice z posledních tří zápasů vytěžil pět bodů a poprvé vyhrál, ale záchraně se ani tak nepřiblížil. Bodovaly totiž i týmy, které jsou těsně nad sestupovými příčkami. Na Nottingham proto ztrácí propastných patnáct bodů, což v sedmnácti kolech sotva stáhne.
Jeho nedělní soupeř Newcastle má solidní formu, třikrát za sebou vyhrál a čtvrtému Liverpoolu se přiblížil na čtyři body.
Aston Villa, překvapení sezony, se může dostat na druhou příčku před Manchester City, který v sobotu prohrál městské derby s United. Proti Evertonu, týmu s nevyrovnanými výkony i výsledky, je favoritem.
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, André, J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – H. Barnes, Woltemade, A. Gordon.
Johnstone – Doherty, Wolfe, Strand Larsen, Arias, Agbadou, Lima, R. Gomes, López.
Ramsdale – Wissa, Elanga, Willock, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar, Neave, Miley.
