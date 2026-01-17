ONLINE: United v derby přehráli City. Souček je v základu, Chelsea vede

Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony.
Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu domácím rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
Zápasy 22. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.
United se v neúplné tabulce posunuli na čtvrté místo o skóre před Liverpool. Na městského rivala, který v lize po třech remízách už počtvrté za sebou nezvítězil, ztrácejí osm bodů.
Teď už o čtyři body za United je Chelsea, kterou čeká Brentford. Ten je překvapivě šestý a prožívá skvělou sezonu – neprohrál už šest kol, z toho čtyřikrát zvítězil a jeho útočník Thiago je druhým nejlepším střelcem celé soutěže.
Stejně jako Brentfordu se v posledních týdnech daří i Liverpoolu, jenž se po nevydařeném podzimu posunul na čtvrtou příčku. Proti předposlednímu Burnley je jasným favoritem.
Jen o bod před Burnley je trápící se West Ham, který čeká londýnské derby proti Tottenhamu, kterému se také příliš nedaří. Od 16 hodin pak hrají ještě Sunderland s Crystal Palace a Leeds proti Fulhamu.
V 18.30 pak sobotní program uzavře Arsenal, jenž vstupuje do 22. kola s šestibodovým náskokem na čele.
V neděli se odehrají dva zápasy – Wolverhampton vyzve Newcastle a Aston Villa Everton. V pondělní dohrávce se pak utká Bournemouth s Brightonem.
65. Mbeumo
76. Dorgu
Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw (90+1. Heaven) – Casemiro (81. Ugarte), Mainoo – Diallo, Fernandes /C/ (90+1. Mount), Dorgu – Mbeumo (71. Cunha).
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne (46. O'Reilly), Aké – Rodri – Semenyo, Foden (46. Cherki), Silva /C/ (80. Reijnders), Doku (80. Ajt-Núrí) – Haaland (80. Mukasa).
Bayındır – Malacia, Yoro, Fletcher, Šeško.
Trafford, Bettinelli – Mfuni, McAidoo.
11. Dalot, 17. Shaw
45+2. Rodri, 48. O'Reilly, 75. Lewis
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn
Počet diváků: 74004Přejít na online reportáž
26. Pedro
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Damsgaard, Jensen, Schade – Thiago.
Jörgensen – Acheampong, Santos, Badiashile, Delap, Fofana, George, Guiu, Hato.
Valdimarsson – Donovan, Hickey, Lewis-Potter, Nelson, Ouattara, Pinnock, van den Berg, Furo.
36. Schade
Rozhodčí: Brooks – Bennett, DaviesPřejít na online reportáž
42. Wirtz
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Dúbravka – Tuanzebe, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards, Anthony – Broja.
Mamardašvili – Gomez, Endō, Mac Allister, Chiesa, Robertson, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.
Weiß – Hartman, Bruun Larsen, Foster, Tchaouna, Ekdal, Medžbrí, Laurent, A. Barnes.
40. Kerkez
Rozhodčí: Madley – Betts, PerryPřejít na online reportáž
15. Summerville
Vicario – Davies (20. Spence), Romero (C), van de Ven, Porro – Gallagher, A. Gray – Odobert, Simons, Tel – Kolo Muani.
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles – Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Felipe, Summerville – Castellanos.
Kinský – Drăgușin, Danso, Bissouma, Udogie, Bergvall, Solanke, Scarlett.
Hermansen – Walker-Peters, Kilman, Julio, C. Wilson, Rodríguez, Potts, Kanté, Mayers.
17. Davies, 40. A. Gray, 45+1. Romero
1. Castellanos
Rozhodčí: Jarred Gillett – Constantine Hatzidakis, Scott LedgerPřejít na online reportáž
33. Le Fée
30. Pino
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Le Fée, Xhaka (C), Sadiki, Mundle – Brobbey.
D. Henderson (C) – Lerma, Lacroix, C. Richards – Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
A. Patterson – Adingra, Cirkin, Geertruida, Isidor, Mayenda, Neil, O'Nien, Rigg.
Benítez, Matthews – Canvot, Clyne, Drakes-Thomas, Rijád, Sosa, Uche, Imray.
17. C. Richards, 36. Wharton
Rozhodčí: Jones – Smart, GreenhalghPřejít na online reportáž
Darlow – Justin, Rodon, Struijk – Bogle, Aaronson, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Leno – Castagne, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Sessegnon – R. Jiménez.
Perri – Bornauw, Byram, Gnonto, Longstaff, Nmecha, Piroe, Tanaka, Buonanotte.
Lecomte – Amissah, Cairney, Diop, Kevin, J. King, Kusi-Asare, Reed, A. Traoré.
41. Ampadu
27. Castagne, 28. Lukić
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, HussinPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, James MainwaringPřejít na online reportáž