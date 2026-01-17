ONLINE: United v derby přehráli City. Souček je v základu, Chelsea vede

Autor: ,
  15:44aktualizováno  16:40
Bitva o Manchester na úvod 22. kola anglické fotbalové ligy dopadla lépe pro United, kteří při premiéře trenéra Michaela Carricka porazili City 2:0. Od 16 hodin jde do akce například Chelsea doma proti Brentfordu, Liverpool, který hostí nováčka z Burnley, či West Ham, v jehož sestavě nechybí Tomáš Souček. V 18.30 se představí lídr Arsenal na půdě Nottinghamu a může zvýšit svůj náskok na čele na devět bodů. Všechny sobotní zápasy sledujte v podrobných online reportážích.
Úsměvy a radost fotbalistů Manchesteru United po vedoucí trefě v derby proti...

Úsměvy a radost fotbalistů Manchesteru United po vedoucí trefě v derby proti Manchesteru City. | foto: Dave ThompsonAP

Fotbalisté Manchesteru United slaví gól do sítě City v derby.
Útočník Manchesteru City Erling Haaland si kryje balon před Lisandrem...
Obránce Patrick Dorgu z Manchesteru United střílí gól v derby proti City.
Kouč Michael Carrick se raduje z gólu v derby proti Manchesteru City.
10 fotografií

Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony.

Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu domácím rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

Zápasy 22. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.

Obránce Patrick Dorgu z Manchesteru United střílí gól v derby proti City.

United se v neúplné tabulce posunuli na čtvrté místo o skóre před Liverpool. Na městského rivala, který v lize po třech remízách už počtvrté za sebou nezvítězil, ztrácejí osm bodů.

Teď už o čtyři body za United je Chelsea, kterou čeká Brentford. Ten je překvapivě šestý a prožívá skvělou sezonu – neprohrál už šest kol, z toho čtyřikrát zvítězil a jeho útočník Thiago je druhým nejlepším střelcem celé soutěže.

Stejně jako Brentfordu se v posledních týdnech daří i Liverpoolu, jenž se po nevydařeném podzimu posunul na čtvrtou příčku. Proti předposlednímu Burnley je jasným favoritem.

Jen o bod před Burnley je trápící se West Ham, který čeká londýnské derby proti Tottenhamu, kterému se také příliš nedaří. Od 16 hodin pak hrají ještě Sunderland s Crystal Palace a Leeds proti Fulhamu.

V 18.30 pak sobotní program uzavře Arsenal, jenž vstupuje do 22. kola s šestibodovým náskokem na čele.

V neděli se odehrají dva zápasy – Wolverhampton vyzve Newcastle a Aston Villa Everton. V pondělní dohrávce se pak utká Bournemouth s Brightonem.

Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 13:30
Manchester United Manchester United : Manchester City Manchester City 2:0 (0:0)
Góly:
65. Mbeumo
76. Dorgu
Góly:
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw (90+1. Heaven) – Casemiro (81. Ugarte), Mainoo – Diallo, Fernandes /C/ (90+1. Mount), Dorgu – Mbeumo (71. Cunha).
Sestavy:
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne (46. O'Reilly), Aké – Rodri – Semenyo, Foden (46. Cherki), Silva /C/ (80. Reijnders), Doku (80. Ajt-Núrí) – Haaland (80. Mukasa).
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Yoro, Fletcher, Šeško.
Náhradníci:
Trafford, Bettinelli – Mfuni, McAidoo.
Žluté karty:
11. Dalot, 17. Shaw
Žluté karty:
45+2. Rodri, 48. O'Reilly, 75. Lewis

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Počet diváků: 74004

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Brentford Brentford 1:0 (-:-)
Góly:
26. Pedro
Góly:
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Palmer, Garnacho – Pedro.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Damsgaard, Jensen, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Santos, Badiashile, Delap, Fofana, George, Guiu, Hato.
Náhradníci:
Valdimarsson – Donovan, Hickey, Lewis-Potter, Nelson, Ouattara, Pinnock, van den Berg, Furo.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Schade

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Davies

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Burnley FC Burnley FC 1:0 (-:-)
Góly:
42. Wirtz
Góly:
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Sestavy:
Dúbravka – Tuanzebe, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards, Anthony – Broja.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Endō, Mac Allister, Chiesa, Robertson, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.
Náhradníci:
Weiß – Hartman, Bruun Larsen, Foster, Tchaouna, Ekdal, Medžbrí, Laurent, A. Barnes.
Žluté karty:
40. Kerkez
Žluté karty:

Rozhodčí: Madley – Betts, Perry

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : West Ham West Ham 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
15. Summerville
Sestavy:
Vicario – Davies (20. Spence), Romero (C), van de Ven, Porro – Gallagher, A. Gray – Odobert, Simons, Tel – Kolo Muani.
Sestavy:
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles – Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Felipe, Summerville – Castellanos.
Náhradníci:
Kinský – Drăgușin, Danso, Bissouma, Udogie, Bergvall, Solanke, Scarlett.
Náhradníci:
Hermansen – Walker-Peters, Kilman, Julio, C. Wilson, Rodríguez, Potts, Kanté, Mayers.
Žluté karty:
17. Davies, 40. A. Gray, 45+1. Romero
Žluté karty:
1. Castellanos

Rozhodčí: Jarred Gillett – Constantine Hatzidakis, Scott Ledger

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Crystal Palace Crystal Palace 1:1 (1:1)
Góly:
33. Le Fée
Góly:
30. Pino
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Le Fée, Xhaka (C), Sadiki, Mundle – Brobbey.
Sestavy:
D. Henderson (C) – Lerma, Lacroix, C. Richards – Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
Náhradníci:
A. Patterson – Adingra, Cirkin, Geertruida, Isidor, Mayenda, Neil, O'Nien, Rigg.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Canvot, Clyne, Drakes-Thomas, Rijád, Sosa, Uche, Imray.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. C. Richards, 36. Wharton

Rozhodčí: Jones – Smart, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Darlow – Justin, Rodon, Struijk – Bogle, Aaronson, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Leno – Castagne, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Sessegnon – R. Jiménez.
Náhradníci:
Perri – Bornauw, Byram, Gnonto, Longstaff, Nmecha, Piroe, Tanaka, Buonanotte.
Náhradníci:
Lecomte – Amissah, Cairney, Diop, Kevin, J. King, Kusi-Asare, Reed, A. Traoré.
Žluté karty:
41. Ampadu
Žluté karty:
27. Castagne, 28. Lukić

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Přejít na online reportáž
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 18:30
Nottingham Nottingham : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, James Mainwaring

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.